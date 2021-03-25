В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 914 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 406 пациентов, в больницах — 508. В том числе 20 человек — в крайне тяжелом состоянии, 132 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 352 человека (или 69,2 процента) — оценивают как средней тяжести, четыре человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 68 человек. В Бишкеке выписаны 30 человек, Оше — 4, Чуйской области — 25, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 7.

С начала марта 2020 года выздоровели 84 тысячи 407 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.