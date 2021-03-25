Врачи Республиканского диагностического центра судятся с Минздравом

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев издал приказ о реорганизации Республиканского диагностического центра (РДЦ). Его хотят присоединить к Национальному госпиталю. Врачи обратились в суд. Об этом 24.kg сообщил представитель интересов истцов Бактыбек Жумашев.

По его словам, сотрудники РДЦ подали иск о признании приказа незаконным и недействительным.

Юрист также ходатайствовал перед судом запретить Минздраву исполнение распоряжения до рассмотрения иска по существу. Первомайский районный суд Бишкека вынес определение и удовлетворил ходатайство. В качестве третьего лица судом к процессу привлечено правительство.

В свою очередь врачи отмечают: оптимизация, инициированная Минздравом, не соответствует специфике РДЦ. Исполнение приказа временно приостановлено.