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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Врачи Республиканского диагностического центра судятся с Минздравом

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев издал приказ о реорганизации Республиканского диагностического центра (РДЦ). Его хотят присоединить к Национальному госпиталю. Врачи обратились в суд. Об этом 24.kg сообщил представитель интересов истцов Бактыбек Жумашев.

По его словам, сотрудники РДЦ подали иск о признании приказа незаконным и недействительным.
Юрист также ходатайствовал перед судом запретить Минздраву исполнение распоряжения до рассмотрения иска по существу. Первомайский районный суд Бишкека вынес определение и удовлетворил ходатайство. В качестве третьего лица судом к процессу привлечено правительство.

В свою очередь врачи отмечают: оптимизация, инициированная Минздравом, не соответствует специфике РДЦ. Исполнение приказа временно приостановлено.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187511/
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