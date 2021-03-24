COVID-19 в мире. Заразились более 124,1 миллиона, умерли более 2,7 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 517 тысяч 765 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 124 миллиона 153 тысячи 278 человек. Больше всего зараженных в США (29 миллионов 921 тысяча 99), Бразилии (12 миллионов 130 тысяч 19), Индии (11 миллионов 686 тысяч 796), России (4 миллиона 424 тысячи 595), Франции (4 миллиона 373 тысячи 607), Великобритании (4 миллиона 321 тысяча 19), Италии (3 миллиона 419 тысяч 616), Испании (3 миллиона 234 тысячи 319), Турции (3 миллиона 61 тысяча 520), Германии (2 миллиона 699 тысяч 231) и Колумбии (2 миллиона 347 тысяч 224).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 70,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 342 тысячи 659 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 734 тысяч 45. За сутки показатель вырос на 11 тысяч 330 человек. В том числе в США всего скончались 543 тысячи 793 человека, Бразилии — 298 тысяч 676, Мексике — 199 тысяч 48, Индии — 160 тысяч 441, Великобритании — 126 тысяч 523, Италии — 105 тысяч 879.

В Кыргызстане зарегистрировали 87 тысяч 652 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 285 тысяч 241, Узбекистане — 81 тысячу 559, Таджикистане — 13 тысяч 308.