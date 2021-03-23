В Кыргызстане за сутки выявили еще 75 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом на брифинге сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздравсоцразвития Айнура Акматова.

По ее словам, в Бишкеке зарегистрировали 56 случаев, Оше — 2, Чуйской области — 12, Иссык-Кульской — 3, Нарынской — 1, Джалал-Абадской — 1.

«Репродуктивное число составляет 1,16. За последние 14 дней зарегистрировано 879 случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. По ежедневному мониторингу наблюдается рост в Бишкеке», — отметила она.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 87 тысяч 537 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.