Матраимовы хотят запрета на распространение расследования в СМИ. Суд отказал

Бишкекский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Райымбека Матраимова Татьяны Карыжинской на определение Свердловского районного суда.

Читайте по теме Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов

Напомним, представители интересов бывшего замглавы Таможенной службы уже просили райсуд запретить СМИ распространять расследование журналистов. Свердловский районный суд отказал. Татьяна Карыжинская подала частную жалобу в Бишкекский горсуд. Она попросила, чтобы судебная коллегия отменила определение районного суда и удовлетворила ее ходатайство на запрет распространения публикаций, связанных с Райымбеком Матраимовым. Городской суд поддержал первую инстанцию.

Истцами, напомним, выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова. Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.