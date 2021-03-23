15:51
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество
Сюжеты: Иски против СМИ, Скандал с Райымбеком Матраимовым

Матраимовы хотят запрета на распространение расследования в СМИ. Суд отказал

Бишкекский городской суд отказал в удовлетворении жалобы адвоката Райымбека Матраимова Татьяны Карыжинской на определение Свердловского районного суда.

Читайте по теме
Контрабандные схемы ведут к клану Райыма Матраимова. Расследование журналистов

Напомним, представители интересов бывшего замглавы Таможенной службы уже просили райсуд запретить СМИ распространять расследование журналистов. Свердловский районный суд отказал. Татьяна Карыжинская подала частную жалобу в Бишкекский горсуд. Она попросила, чтобы судебная коллегия отменила определение районного суда и удовлетворила ее ходатайство на запрет распространения публикаций, связанных с Райымбеком Матраимовым. Городской суд поддержал первую инстанцию.

Истцами, напомним, выступают депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов, его супруга Миновар Джумаева, экс-замглавы Таможенной службы Райымбек Матраимов, его жена Уулкан Тургунова, а также Фонд имени Исмаила Матраимова. Суммы исков о защите чести и достоинства составили 22,5 миллиона сомов к «Азаттыку», 10 миллионов к журналисту Али Токтакунову, 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Позже истцы отозвали материальные претензии к 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187248/
просмотров: 2214
Версия для печати
Материалы по теме
Парень сорвался с девятого этажа. Госэкотехинспекция начала расследование
По-прежнему плохо. Райымбеку Матраимову проведут коронарографию сосудов сердца
В частной клинике рассказали о состоянии здоровья Райымбека Матраимова
В ГКНБ не могут объяснить, почему Райымбек Матраимов лежит в частной больнице
Митинг в Оше в поддержку Райымбека Матраимова закончен. Кто из депутатов пришел
В городе Ош митинг. Требуют освободить Райымбека Матраимова
Арестованный Райымбек Матраимов госпитализирован в частную клинику
Арестованный Райымбек Матраимов пожаловался на давление. Кто оказывает помощь
Матраимова в тюрьму. Бишкекчане выступают против митинга у здания суда
Райымбека Матраимова водворили в СИЗО на два месяца
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и&nbsp;Асель Кадырбекова расстались Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Бизнес
СМУ &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;&nbsp;&mdash; газификация под ключ СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
GMW-2021: &laquo;Керемет Банк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную нумизматическую выставку GMW-2021: «Керемет Банк» приглашает на уникальную нумизматическую выставку
Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в&nbsp;O!Store Топ-5 смартфонов этой весны: выбирайте лучшее в O!Store
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
23 марта, вторник
15:43
«Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сюрприз «Кармен-сюита» в Бишкеке. Зрителей ждет танцевальный сю...
15:39
В Бишкеке усилен санитарный контроль из-за роста числа заболевших COVID-19
15:15
В Бишкеке произошла авария с участием такси. Машина всмятку
14:59
СМУ «Газпром Кыргызстан» — газификация под ключ
14:48
Алмазбек Атамбаев болеет, но заключения медиков о состоянии его здоровья нет