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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстане выявили 73 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 87 462

В Кыргызстане за сутки выявили еще 73 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 58 случаев, Чуйской области — 1, Ошской — 2, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 5.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 87 тысяч 462 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187212/
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