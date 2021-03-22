Объем воды в Токтогульском водохранилище становится все меньше

Объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня составляет 8 миллиардов 826 миллионов кубометров. Об этом сообщается на сайте ОАО «Электрические станции».

По его данным, расход воды составил 401 кубометр в секунду, а приток — 100 кубометров. Отметим, что годом ранее объем воды в Токтогулке был свыше 11 миллиардов кубометров.

Напомним, что 3 марта депутат Сайдулла Нышанов призвал правительство экономить электроэнергию. Он напомнил, что в Токтогульском водохранилище низкий объем воды по сравнению с прошлым годом. «Повсюду говорим, что в Токтогулке всего 9,5 миллиарда кубометров воды. Надо сейчас принять меры, чтобы осенью не было проблем. Вот по дороге в аэропорт горят фонари, а надо экономить», — сказал нардеп.