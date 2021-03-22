18:53
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество

Объем воды в Токтогульском водохранилище становится все меньше

Объем воды в Токтогульском водохранилище на сегодня составляет 8 миллиардов 826 миллионов кубометров. Об этом сообщается на сайте ОАО «Электрические станции».

По его данным, расход воды составил 401 кубометр в секунду, а приток — 100 кубометров. Отметим, что годом ранее объем воды в Токтогулке был свыше 11 миллиардов кубометров.

Напомним, что 3 марта депутат Сайдулла Нышанов призвал правительство экономить электроэнергию. Он напомнил, что в Токтогульском водохранилище низкий объем воды по сравнению с прошлым годом. «Повсюду говорим, что в Токтогулке всего 9,5 миллиарда кубометров воды. Надо сейчас принять меры, чтобы осенью не было проблем. Вот по дороге в аэропорт горят фонари, а надо экономить», — сказал нардеп.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187210/
просмотров: 1517
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан готовится покупать электроэнергию у Казахстана и Узбекистана
Дефицитная Токтогулка. Будет ли электричество этой зимой?
К началу холодов воды в Токтогулке будет только 14,9 миллиарда кубов
Объем воды в Токтогулке снизился на 2,2 миллиарда кубов
Без света зимой не останемся. Президент объяснил почему
2020 год будет маловодным, наконец признались в правительстве
Объем воды в Токтогулке меньше на миллиард кубометров, чем в 2018 году
С Токтогульского водохранилища сливают воду, уверен эксперт
Что происходит? Кыргызстанцев просят экономить электроэнергию
Маловодный период. В Кыргызгидромете рассказали о приточности реки Нарын
Популярные новости
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Пациенты с&nbsp;гипертонической болезнью могут покупать лекарства за&nbsp;полцены Пациенты с гипертонической болезнью могут покупать лекарства за полцены
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
22 марта, понедельник
18:30
23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет 23 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:11
Развод после аварии. Известные певцы Нурлан Насип и Асель Кадырбекова расстались
17:49
COVID-19. Главу горздрава Бишкека требуют привлечь к ответственности
17:49
Бишкекчанин пожаловался на плохой тротуар на улице Суюмбаева
17:24
У женщины ночью начались схватки в такси. Сотрудники УПСМ доставили ее в роддом