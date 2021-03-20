20:54
USD 84.80
EUR 101.11
RUB 1.14
Общество
Сюжеты: Конституционная реформа, Конституция и выборы: самое важное

Больше половины читателей 24.kg не знают, какие изменения вносятся в Конституцию

Референдум по принятию новой редакции Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей.

11 марта депутаты ЖК одобрили сразу в двух чтениях законопроект о проведении плебисцита. Президент Садыр Жапаров на следующий день подписал закон.

24.kg поинтересовалось у бишкекчан и читателей, ознакомлены ли они с проектом новой Конституции и что они о ней думают.

По итогам опроса, в котором приняли участие 1 тысяча 237 человек, выяснилось, что больше половины, а именно 60 процентов (или 743 читателя), не знают, какие изменения вносятся в Основной закон страны. 407 человек, или 32 процента, ответили, что осведомлены о поправках, но будут голосовать против них. И лишь 7 процентов — 87 читателей — готовы поддержать изменения в Конституцию.

— скриншот
Фото — скриншот. Итоги опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187104/
просмотров: 1641
Версия для печати
Материалы по теме
Новая Конституция угрожает балансу ветвей власти. Заключение БДИПЧ ОБСЕ
Референдум. Официальные итоги ЦИК подведет до 2 мая
Референдум. Пока ни одна группа не подала заявку на участие в агитации
Нарушение регламента ЖК: почему референдум и изменение Конституции нелегитимны
Референдум. Сроки подготовки могут быть сокращены в два раза
Проект новой Конституции. Что говорит международный опыт
Назначение референдума. Депутаты опять проголосовали за отсутствующих коллег
11 апреля — референдум. Большинство депутатов парламента проголосовали за
Юристы и правозащитники требуют от парламента вернуться в правовое поле
Обсуждение Конституции. В парламенте спорят депутаты из-за Садыра Жапарова
Популярные новости
В&nbsp;пандемию каждый депутат БГК получил по&nbsp;3&nbsp;миллиона сомов? Проверяем В пандемию каждый депутат БГК получил по 3 миллиона сомов? Проверяем
Никто вас не&nbsp;защитит. Бизнесмен из&nbsp;Турции призвал не&nbsp;инвестировать в&nbsp;Кыргызстан Никто вас не защитит. Бизнесмен из Турции призвал не инвестировать в Кыргызстан
Кыргызстанцев ждут длинные выходные Кыргызстанцев ждут длинные выходные
Как филиппинка стала кыргызской келин, но&nbsp;к&nbsp;местным обычаям так и&nbsp;не&nbsp;привыкла Как филиппинка стала кыргызской келин, но к местным обычаям так и не привыкла
Бизнес
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет Кыргызстан с&nbsp;праздником Нооруз! Мобильный оператор О! поздравляет Кыргызстан с праздником Нооруз!
Beeline снизил стоимость голосовых звонков на&nbsp;другие сети до&nbsp;2&nbsp;сомов в&nbsp;минуту Beeline снизил стоимость голосовых звонков на другие сети до 2 сомов в минуту
16&nbsp;кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в&nbsp;лотерее! Как принять участие? 16 кыргызстанцев уже выиграли смартфоны в лотерее! Как принять участие?
Индия строит самый высокий в&nbsp;мире железнодорожный мост Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост
21 марта, воскресенье
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех районах Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень поднялся во всех...
19:00
Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, выставки и концерты
18:30
22 марта: где в регионах отключат свет
17:00
#lotsofsockskg. О том, как цветные носки могут помочь детям с синдромом Дауна
16:24
Таможенники рекомендуют кыргызстанцам не приобретать авто с абхазскими номерами