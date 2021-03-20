Больше половины читателей 24.kg не знают, какие изменения вносятся в Конституцию

Референдум по принятию новой редакции Конституции пройдет 11 апреля вместе с выборами депутатов местных кенешей.

11 марта депутаты ЖК одобрили сразу в двух чтениях законопроект о проведении плебисцита. Президент Садыр Жапаров на следующий день подписал закон.

24.kg поинтересовалось у бишкекчан и читателей, ознакомлены ли они с проектом новой Конституции и что они о ней думают.

По итогам опроса, в котором приняли участие 1 тысяча 237 человек, выяснилось, что больше половины, а именно 60 процентов (или 743 читателя), не знают, какие изменения вносятся в Основной закон страны. 407 человек, или 32 процента, ответили, что осведомлены о поправках, но будут голосовать против них. И лишь 7 процентов — 87 читателей — готовы поддержать изменения в Конституцию.