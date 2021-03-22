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Общество
Сюжет: Полезные советы

Весенние каникулы. Как провести время с пользой

Весенние каникулы в школах Кыргызстана начнутся 22 марта.

Согласно базисному учебному плану каникулы пройдут с 22 по 31 марта и продлятся десять дней.

После завершения каникул 1 апреля все ученики в Кыргызстане вернутся к традиционной форме обучения.

В стране все еще действует режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. Поэтому никаких массовых мероприятий не будет. 24.kg предлагает несколько вариантов, как провести каникулы не просто весело, но и с пользой.

Робототехника и программирование

Прокачать свой мозг на каникулах можно в лагере. Но не в обычном, а по программированию и робототехнике. Сразу несколько школ Бишкека предлагают весенний интенсив, рассчитанный на детей разных возрастов.

Организаторы обещают, что за пять дней занятий дети научатся азам программирования и соберут своего робота.

Например, «Лига роботов» для детей 1-3-х классов предлагает пройти «Пиратскую школу робототехники». Ребята отправятся в пиратское приключение, где им предстоит собрать настоящие пиратские корабли, победить морское чудовище и найти клад!

Дети постарше могут начать изучение языков программирования. В программе интенсива — собственные проекты ребенка для будущего резюме. Организаторы обещают научить создавать сайты, верстать, работать с векторной графикой, создавать приложения и игры для смартфонов.

из интернета
Фото из интернета. На каникулах дети могут научиться собирать роботов

Плюсы таких интенсивов в том, что ребенок за 7-8 дней проходит двухмесячный курс, сразу применяет полученные знания на практике. Для школьников, которые уже год сидят на дистанционном обучении, это еще и отличная возможность встряхнуться и подготовиться к выходу на обучение офлайн.

Именно на каникулы запуск курсов по программированию рассчитан не зря. Будет больше времени на обучение и на то, чтобы понять, а нужны тебе эти занятия или нет. Если ребенок втянется, то продолжить можно будет и после каникул.

Керамика, столярка и кулинария

Каникулы — отличное время для того, чтобы научиться чему-то новому или попробовать себя в творчестве. В Бишкеке вариантов для этого более чем достаточно. Самый простой вариант — сходить на мастер-класс. Это направление в столице Кыргызстана с каждым годом становится все более популярным.

Поэтому за 10 дней отдыха ваш ребенок может попробовать себя в разных сферах. Глядишь, найдет себе новое хобби.

Например, можно сходить на мастер-класс по созданию керамических изделий. Причем этот вариант вполне подойдет как для детей, так и для взрослых. Если возиться с глиной — не для вас, а развить творческие способности хочется, то можете попробовать себя в живописи или лепке, плетении макраме или даже создании римской мозаики. А можно освоить азы приготовления новых блюд. Для этого стоит посетить кулинарный мастер-класс.

Чаще всего различные кафе, рестораны и кофейни тоже подстраиваются под школьные каникулы. Они организуют на своих площадках мастер-классы для детей разного возраста. Можно зайти на их страницы в социальных сетях, где и публикуют объявления о предстоящих событиях. Так вы сможете выбрать подходящий вам по времени и стоимости вид развлечения.

Спектакли и выставки

Тем, кто предпочитает размеренный и спокойный отдых, предлагаем посетить различные выставки и спектакли. Благо с послаблением карантина столичные театры и музеи предлагают обширную программу.

Но помните, что вход на все мероприятия строго в масках и предусмотрена специальная рассадка с соблюдением социальной дистанции.

из интернета
Фото из интернета. Сводите ребенка в театр. Репертуар на дни каникул разнообразный
В Бишкекском городском драматическом театре имени А.Умуралиева с 25 по 27 марта идет спектакль «Чиполлино».

В Кыргызском государственном театре кукол имени М.Жангазиева 27 марта пройдет спектакль «Лисенок-плут», а 28 марта — «Амалкөй куйручук».

До 31 марта в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходит мультимедийная выставка «Аруу эне батасы».

Минимум затрат — максимум пользы

Погоду на весенних каникулах обещают хоть и теплую, но дождливую. Пусть вас это не пугает. Выделите хотя бы один день на то, чтобы провести его на свежем воздухе.

Можно съездить в горы, поискать грибы или просто прогуляться.

Заряд позитива и хорошего настроения будет обеспечен. Есть родственники в селе? Отлично! Пусть ребенок погостит у них хотя бы пару дней.

Если же выехать не получится, то и в квартире можно организовать развлечение. Например, можно вместе вырастить растение. Покупайте любые понравившиеся семена и организуйте себе огород на подоконнике. Хотите быстрого результата — выращивайте фасоль.

И постарайтесь убедить ребенка читать хотя бы понемногу каждый день. Особенно если он вернется к учебе офлайн только в четвертой четверти. Необязательно это должны быть произведения школьной программы. Пусть читает то, что интересно. Главное, чтобы читал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/187085/
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