Афиша Бишкека на неделю: кинофестиваль, выставки и концерты

23-26 марта. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

13-31 марта. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23-26 марта. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

19-29 марта. Выставка документальной фотографии «Человек на войне»

Представлены снимки из архивов кыргызстанцев, служивших в Афганистане.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени Семена Чуйкова.

20-22 марта. Ярмарка ремесленных и дизайнерских изделий

Принимают участие ремесленники из столицы и регионов, которые представят свои изделия из войлока, шелка, полудрагоценных камней и других материалов.

Аллея перед памятником Курманджан датке, 10.00-18.00.

23-28 марта. Неделя Франкофонии

Франкофония — это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно в середине марта во всем мире. Подробнее

22-28 марта. Фестиваль европейского кино

Основная программа мероприятия включает 11 полнометражных картин, среди которых документальные, анимационные и художественные ленты. Подробнее

24 марта — 7 апреля. Выставка «Жизнь в цвете»

Алмаз Шаршекеев представит свою персональную экспозицию ярких и красочных работ.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

25 марта. Кинопремьеры

«Ак салкын» (драма). В маленькое горное село Коргондуу Булак по приглашению двоюродной сестры Айдай приезжает новый фельдшер Асыл, как потом выясняется, из Москвы. За право ухаживать за ней чикаются два друга — участковый Токтор с местным таксистом Мырзой, и второй проигрывает. Но Асыл отдает предпочтение Мырзе.

«Руфус: Хроники волшебной страны» (фэнтези). В доме своей бабушки Скотт и его подруга Эмили встречаются с Руфусом, отважным пушистым существом. Он умоляет их помочь восстановить его исчезающее королевство. Книга заклинаний волшебника Эбботта содержит магическую формулу исцеления. Наши герои отправляются на поиски книги и фантастических ингредиентов, чтобы спасти волшебную страну Руфуса.

«Годзилла против Конга» (фантастика). Человечество стало виной тому, что Годзилла и Конг вынуждены сойтись в неравной схватке. Организация «Монарх», отслеживающая жизнь монстров на земле, отправляет экспедицию в неизведанные земли острова Черепа, где надеется раскрыть тайну происхождения титанов. Но, кроме «Монарха», есть и другие люди, которые планируют уничтожить всех существ, плохих и хороших.

«Мой год в Нью-Йорке» (мелодрама). Нью-Йорк 1990-х, в нем бурлит жизнь, он, как магнит, притягивает молодых и талантливых. Юной Джоанн выпадает удача — она устраивается ассистенткой в литературное агентство, оказываясь в самом сердце богемного Нью-Йорка. Втайне она мечтает писать и теперь разрывается между карьерой, призванием и мужчинами. Разобраться во всем этом ей помогает голос в телефонной трубке — великий Джерома Сэлинджер, который как мудрый старый профессор готовит ее к финальному экзамену во взрослую жизнь.

«Поступь хаоса» (фантастика). Юноша Тодд Хьюитт живет с приемными родителями Беном и Киллианом (мужчинами, так как всех женщин выкосил неизвестный микроб) в Прентисстауне, городке в Новом мире, на колонизированной землянами планете. В Прентисстауне каждый человек слышит мысли других через так называемый шум — поток образов, слов и звуков, не оставляющий никаких личных секретов. Однажды Тодд обнаруживает место абсолютной тишины, а также встречает доселе им невиданное чудо — живую девушку.

«Изгоняющий дьявола. Врата» (ужасы). Прошли годы с тех пор, как отец оставил своих детей Стивена и Мишель. Их мать снова вышла замуж, Мишель отлично ладит с новым отчимом и сводной сестрой Касли, но Стивен не принимает новых членов семьи и становится все более нервным и отстраненным. Его начинают преследовать мрачные видения из прошлого. По мере того как эти воспоминания обретают форму, Стивен начинает подозревать, что его отец никогда не бросал их, а столкнулся с дьявольскими силами.

25 марта. Интеллектуальная игра клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

25, 26 марта. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

26 марта. Концерт «Музыкальная капель»

Концерт-бенефис ведущих солисток оперы Медияаны Байитовой и лауреата международного конкурса Ирины Рыбиной.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

26 марта. Концерт «Кармен-сюита»

«Кармен-сюита» — одноактный балет, поставленный по опере Жоржа Бизе «Кармен», оркестрованной композитором Родионом Щедриным по просьбе его жены Майи Плисецкой. Подробнее