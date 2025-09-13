20:24
Общество

Как укрепить иммунитет ребенка, рассказали медики

С началом поры детских садов, кружков и учебы в школе, а также в период резких перепадов температур иммунитет испытывает дополнительную нагрузку. Об этом сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья.

По его данным, укрепление иммунитета и системный правильный подход к здоровью ребенка помогут его организму адаптироваться в новом коллективе и новой среде.

Иммунитет — это защитный барьер организма человека от всего чужеродного: бактерий, паразитов, вирусов, грибов и прочего.

Укрепить иммунитет помогут:

Питание. Рацион ребенка должен быть разнообразным и сбалансированным. В период активного роста для полноценного развития особенно важно получать витамины и минералы в достаточном количестве, и лучше всего это делать с пищей.

Режим сна и бодрствования. Соблюдение режима в любом возрасте помогает предупредить переутомление нервной системы и организма в целом.

Микроклимат в семье. Неочевидное, но очень большое влияние на психоэмоциональное состояние детей оказывает атмосфера в семье. Школа и детский сад — это непрерывная стрессовая ситуация, поэтому ребенку крайне важно ощущать себя в безопасности и спокойствии дома.

Свежий воздух и физическое здоровье. Активные спортивные нагрузки полезны как для физического, так и для умственного развития. Не менее полезны регулярные прогулки на свежем воздухе.

Витаминно-минеральные комплексы. В силу выраженного ухудшения экологической обстановки и снижения пищевой ценности многих продуктов, ваш семейный врач может счесть уместным дополнительное обогащение рациона витаминами и минералами.
