Год с COVID-19 научил кыргызстанцев ценить время, делать запасы и мыть руки

Ровно год назад в Кыргызстане официально сообщили о первых случаях заражения COVID-19. Редакция 24.kg поинтересовалась у врачей и кыргызстанцев, чему их научил коронавирус.

Заведующий отделением экстренной терапии ГКБ № 1 Камиль Салахов отметил, что люди стали более серьезно относиться к своему здоровью. А кыргызстанцы признались, что стали больше ценить время, родных, следить за своим здоровьем, соблюдать гигиену, носить маски и делать денежные запасы.

О том, как Кыргызстан боролся с коронавирусом, радовался помощи волонтеров, учился и выходил из политического и экономического кризиса, в лонгриде 24.kg.