В разгар эпидемии в Минздраве затеяли реформы.
Сначала ведомство захотело увеличить коечный фонд за счет объединения центров
психического здоровья и наркологии, а после и вовсе объявило оптимизацию, которая, по мнению экспертов, приведет к развалу всей системы. Они предупредили, что «горячая точка» может перерасти
в пожар и повлиять на уровень финансирования со стороны доноров. В итоге пострадают тысячи больных, нуждающихся в непрерывной помощи. Но министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев
с таким заключением не согласился, утверждая, что уже через каких-то полгода реформа принесет плоды, первичка и профилактические мероприятия заработают на высшем уровне. «Население будет довольно. Даю гарантию»,
- сказал он.