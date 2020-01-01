Более того, Кыргызстан и его система здравоохранения оказались не готовы к борьбе с болезнью, и врачи остались на передовой без минимальных средств индивидуальной защиты, необходимых лекарств, оборудования. Несмотря на введенный локдаун, который другие страны использовали не только для замедления распространения вируса, но и для подготовки системы здравоохранения. Но только не Кыргызстан.