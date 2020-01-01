ГОД С COVID-19
Как коронавирус изменил Кыргызстан
и научил всех мыть руки
Ровно год назад в Кыргызстане зарегистрировали
первые три случая заражения коронавирусом.
С тех пор жизнь страны разделилась на «до» и «после». COVID-19 и внебольничной пневмонией переболели свыше 85 тысяч кыргызстанцев, а около 1,5 тысячи – скончались. Эпидемия продолжается по сей день.

Редакция 24.kg решила вспомнить все, что пережила страна за этот год.
Как лечили
и как теряли
Хотя власти страны практически с первых дней появления информации о новом коронавирусе стали отчитываться, что принимают все меры для недопущения его завоза и дальнейшего распространения в Кыргызстане, фактически им не удалось сделать ни первого, ни второго.
Я головой отвечаю за недопущение коронавируса в стране. Если мы будем придерживаться правил, мы добьемся этого.
Космосбек Чолпонбаев, экс-министр здравоохранения (февраль 2020 года)
Более того, Кыргызстан и его система здравоохранения оказались не готовы к борьбе с болезнью, и врачи остались на передовой без минимальных средств индивидуальной защиты, необходимых лекарств, оборудования. Несмотря на введенный локдаун, который другие страны использовали не только для замедления распространения вируса, но и для подготовки системы здравоохранения. Но только не Кыргызстан.
Итогом стал черный июль, когда люди умирали дома, на порогах больниц, когда клексан стал валютой, а жизненным лозунгом было «только дыши».
ГОД С COVID-19
КАК ЭТО БЫЛО
Три просчета властей
Расследование 24.kg, что привело к вспышке COVID-19
Привозили почти мертвыми
О том, что творилось в стационаре Дворца спорта
Ночь в красной зоне
О самоотверженности медиков и беспечности людей
Угрозы вместо благодарности
Как больных спасали в регионах
Паника, ссоры и выгорание
Истории врачей в закрытых зонах
Без защиты
Как больницы становились источником заразы
Ожидаемым стало возбуждение уголовных дел в отношении чиновников, работников Минздрава за действия во время эпидемии. Только Финпол начал 75 досудебных производств в отношении работников ведомства за нанесение ущерба государству в особо крупном размере. На допрос вызывали бывших вице-премьер-министров Алтынай Омурбекову и Аиду Исмаилову, а в отношении бывшего министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева возбуждено уголовное дело. По данным Генпрокуратуры, во время пандемии ведомство закупало бахилы в 100 раз дороже их рыночной стоимости. С нарушениями была осуществлена и поставка 101 тысячи 300 пар перчаток. Межведомственная рабочая комиссия, которая изучала работу госорганов во время первой волны коронавируса, указывала многочисленные недочеты. В том числе завышенную стоимость строительства больниц.
Черный июль – кто виноват
Почему помощь пришла слишком поздно
Несчитанные смерти
Сколько умерших от COVID-19 не учтены в официальной статистике
Списанные миллионы, украденные СИЗы
и тысячи скрытых смертей
Бахилы, деньги и кровь
Художница написала картину о коррупции в Минздраве
Живые рядом с трупами
История девушки, потерявшей в пандемию отца
На те же грабли
Готовы ли власти ко второй волне COVID-19?
В разгар эпидемии в Минздраве затеяли реформы. Сначала ведомство захотело увеличить коечный фонд за счет объединения центров психического здоровья и наркологии, а после и вовсе объявило оптимизацию, которая, по мнению экспертов, приведет к развалу всей системы. Они предупредили, что «горячая точка» может перерасти в пожар и повлиять на уровень финансирования со стороны доноров. В итоге пострадают тысячи больных, нуждающихся в непрерывной помощи. Но министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев с таким заключением не согласился, утверждая, что уже через каких-то полгода реформа принесет плоды, первичка и профилактические мероприятия заработают на высшем уровне. «Население будет довольно. Даю гарантию», - сказал он.


Как спасали
и как кормили
С введением чрезвычайного положения и локдауна тысячи людей остались без работы, а их семьи – без средств к существованию. Государство опять же стало рапортовать, что никто без поддержки не останется, но на деле до многих продукты просто не доходили или их было недостаточно.
Для поддержки социально уязвимых слоев населения из бюджета выделено 122 миллиона сомов. На одну семью будет подготовлен продуктовый набор на 800 сомов. Сейчас решаются вопросы доставки.
Кубатбек Боронов, экс-первый-вице-премьер-министр
Тогда на помощь пришли неравнодушные волонтеры. Они не только вкладывали свои средства, привлекали финансы и продукты, формировали пакеты, развозили нуждающимся. Еще одна группа сосредоточилась на врачах – во время ЧП, когда никакой транспорт не ходил, развозили медиков на работу и домой, готовили и отвозили им горячее питание.
Без еды и без надежды
Как выживали бишкекские окраины во время локдауна
Мы вместе
Как волонтеры кормили нуждающихся
Такая разная гуманитарка
Одним мясо, другим – бульонные кубики
Постный суп vs бифштекс
Карантинное меню чиновников и простых бишкекчан
24 тысячи нуждающихся в день
Как распределяет продукты Штаб помощи
Когда нечем накормить ребенка
Истории матерей-одиночек
Не остались волонтеры в стороне и во время пика заболеваемости летом прошлого года. Они помогали с поиском жизненно необходимых лекарств, доставляли задыхающимся людям кислородные концентраторы, отвозили больных в стационары и шли в лечебные учреждения добровольцами, чтобы спасать других. Зачастую с риском для собственной жизни. Одна из них – студентка Медакадемии Адинай Мырзабекова, которая скончалась, работая волонтером в одном из стационаров Бишкека.
Герои среди нас
Как гражданское общество защищает Кыргызстан от коронавируса
Совет да любовь
Как волонтеры благодаря COVID-19 стали семьей
Становишься как родной
О нелегких буднях добровольцев
К смертям невозможно привыкнуть
Волонтер о том, как ее изменила пандемия
От шока до радости
О нелегких буднях волонтеров Бишкека
Пушечное мясо
Как студенты-медики шли работать волонтерами
Как учили
и как учились
Все учебные заведения с 16 марта ушли на трехнедельные каникулы, после которых школьники и студенты вернулись к учебе в онлайн-формате. Минобразования попыталось в ускоренном режиме подготовиться к дистанционной форме, записать видеоуроки, разработать или заполнить существующие информационные платформы. Но сделало это на слабую троечку.
Школьники не смогут заниматься удаленно, если дома нет телевизора или смартфона. Но мы надеемся, что в каждой семье есть хотя бы один смартфон.
Нурлан Омуров, заместитель министра образования и науки


И международные эксперты, и родители, и чиновники от Минобраза признают, что образованию детей нанесен урон.

Это подтвердил и анализ уровня дистанционного обучения в школах, проведенный мэрией Бишкека в октябре 2020 года. Высокий уровень показали только 26-я из 97-я столичные школы. А ЮНИСЕФ и вовсе предупредил об угрозе потери целого поколения из-за пандемии COVID-19.
Ожидание и реальность
Как Минобразования дистанционное обучение запустило
Первоклашки на удаленке
Почему родители ждут 1 сентября с ужасом
Учить – не значит научить
Как онлайн-обучение сказалось на образовании детей
Обучение или мучение?
Как школы возвращались к традиционному режиму обучения
А поговорить?
Дети теряют навык общения со сверстниками из-за дистанта
Вузы онлайн
Когда единственно верного решения нет
Как беднели
и как просили
Пандемия коронавируса больно ударила по экономике страны. Проблемы начались еще до того, как в Кыргызстане выявили первые случаи COVID-19. Ведь к марту почти все соседи закрыли границы, объем торговли упал в разы.
Введенный локдаун привел к тому, что бизнес в стране оказался практически на грани выживания. Сложнее всего пришлось небольшим компаниям. А государство вместо поддержки только создавало для предпринимателей все новые и новые препоны.
Бизнес на карантине
Как государство не помогало, а тащило назад
Строить жилье некому
Застройщики ушли в онлайн
Экономика в нокауте
Как коронавирус и митинги убили экономику Кыргызстана
Жить стало дороже
Самый большой рост цен за пять лет
Заводы в шоке
Как помочь крупному бизнесу Кыргызстана
Подачки не нужны
Бизнесу необходимы быстрые и ощутимые меры поддержки
Коронавирус показал, что своих денег у государства практически нет. Кыргызстан живет только за счет доноров. Без них государство не может платить даже пенсии и зарплаты.

В итоге правительству пришлось дважды пересматривать бюджет в пользу сокращения, а заодно государство вновь набрало долгов. Отдавать их еще долгие десятилетия будут все граждане страны. При этом ощутимых результатов от заимствований нет.
Затянуть пояса потуже
Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Все ушло на зарплаты
Куда потратили кредиты доноров
Займы не впрок
Как миллионы долларов теряются в казне, но не приносят пользу
Об экологии забыли
Деньги от «Кумтора» потратили не по назначению
Золотые парламентарии
На одного депутата тратят в 170 раз больше, чем на медика
Инвесторы в подполье
Конституционная реформа. Инвестиций нет и не будет
Введенный из-за COVID-19 локдаун оставил тысячи кыргызстанцев буквально без средств к существованию. В каждой пятой семье потеряли работу из-за пандемии. У 51 процента домохозяйств в стране наблюдалось существенное снижение дохода согласно обследованию воздействия пандемии на положение детей и женщин в Кыргызстане.

Испытанный стресс повлиял на самые разные аспекты жизни людей — питание, сон, трудовую деятельность. Так, около 66 процентов респондентов отметили, что хотя бы один из членов семьи пережил депрессию, стресс, беспокойство, связанные с эпидемией. Наибольшее количество таких домохозяйств наблюдалось в Оше (98,1 процента), Ошской (88,2), Джалал-Абадской (80,5) и Таласской (77,7) областях, а также в Бишкеке (77,2 процента).
Как митинговали
и как власть меняли
Коронавирус привел к проблемам во всех сферах жизни Кыргызстана. В итоге неспособность властей оперативно и эффективно реагировать на проблемы и запросы общества привела к политическому кризису.
Последней каплей стали парламентские выборы. Проигравшие партии вывели на улицы Бишкека своих сторонников, произошла смена власти. Последствия Кыргызстан расхлебывает до сих пор, восстанавливая утерянное во время октябрьских выборов доверие мирового сообщества и перекраивая все ветви власти.
Как выход искали
Повторные выборы или референдум? Цена выхода из тупика
Как власть свергали
Политические итоги-2020: как все начиналось и к чему привело
Как кресла делили
Пока политики делили портфели, страну накрыла эпидемия
Как премьеров сажали
Пост премьера как трамплин в тюремную камеру
Как митинговали
Против чего еще митинговали кыргызстанцы в 2020 году
Как кабмин формировали
Правительство Садыра Жапарова. Кто пришел в состав кабмина
Как привыкали
и ценили
Сейчас сложно представить, что кыргызстанцам удалось пережить все ужасы коронавируса. Банально, но тут уж действительно сработала поговорка «не бывает худа без добра». Многие из нас стали внимательнее относиться к близким и своему здоровью, а еще научились мыть руки и носить маски в общественных местах.
ЧЕМУ НАС НАУЧИЛ COVID-19
БЛИЦ-ОПРОС
Корреспонденты: Мария Орлова, Татьяна Кудрявцева
Дизайнер, верстка: Надежда Хабичевская
Видеомонтаж: Гульмира Маканбай кызы
Моушн-дизайн таймлайна: Надежда Хабичевская


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