Дело о беспорядках. Фарида Ниязова оставили в СИЗО-1 Бишкека до 7 апреля

Бишкекский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова об изменении меры пресечения. Об этом 24.kg сообщила Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, ранее Первомайский районный суд столицы продлил Ниязову содержание в бишкекском СИЗО-1 до 7 апреля.

Фото Кундуз Жолдубаевой. Фариду Ниязову продлили меру пресечения

«Суд оставил в силе решение первой инстанции, несмотря на то что Фарид Ниязов болеет. Медики поставили ему диагноз: гипертоническая болезнь III степени высокого риска», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Отметим, по факту беспорядков 9 октября 2020 года возбуждено уголовное дело. Обвиняемыми проходят Алмазбек Атамбаев, экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов и бывший заместитель главы МВД Курсан Асанов.

Напомним, после октябрьских событий прошлого года заключенные ранее политики были освобождены из-под стражи, в том числе Атамбаев и Ниязов. 9 октября они участвовали в марше и митинге на площади Ала-Тоо, который закончился беспорядками: сторонники Садыра Жапарова закидали камнями участников акции протеста.