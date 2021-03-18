Год с COVID-19. Как мы пережили «черный» июль

Сегодня исполнился ровно год с момента, как в Кыргызстане были зарегистрированы первые случаи заражения коронавирусом. За это время страна изменилась до неузнаваемости.

Кыргызстан и его система здравоохранения оказались не готовы к борьбе с болезнью, и врачи остались на передовой без минимальных средств индивидуальной защиты, необходимых лекарств, оборудования. Несмотря на введенный локдаун, который другие страны использовали не только для замедления распространения вируса, но и для подготовки системы здравоохранения. Но только не Кыргызстан. Итогом стал «черный» июль, когда люди умирали дома, на порогах больниц, когда клексан стал валютой, а жизненным лозунгом было «только дыши».

О том, как Кыргызстан боролся с коронавирусом, радовался помощи волонтеров, учился и выходил из политического экономического кризиса,

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