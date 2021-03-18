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Общество
Сюжет: COVID-19

Год с COVID-19. Все самое главное, что пережил Кыргызстан. Timeline

Сегодня исполнился ровно год с того момента, как в Кыргызстане были зарегистрированы первые три случая заражения коронавирусом. За это время страна изменилась до неузнаваемости.

За год мы научились выживать в полной изоляции, вытаскивать с того света родных и близких и сменили власть в стране. В нашем таймлайне основные события, которые произошли в республике за этот период.

О том, как Кыргызстан боролся с коронавирусом, радовался помощи волонтеров, учился и выходил из политического экономического кризиса, в лонгриде 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186873/
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