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Общество

КГМА заверяет, что онлайн-обучение иностранных студентов не прерывалось

Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева продолжает обучение иностранных студентов в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

По их словам, отчислены студенты, не оплатившие обучение в указанные в договоре сроки.

«Стоимость оплаты за обучение в условных единицах не изменилась, была произведена коррекция по курсу валют Национального банка», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне студенты из Индии, обучающиеся в Кыргызской государственной медицинской академии, заявили, что университет прекратил онлайн-занятия для иностранных студентов, требуя погасить долги по контракту. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186850/
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