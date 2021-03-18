КГМА заверяет, что онлайн-обучение иностранных студентов не прерывалось

Кыргызская государственная медицинская академия имени Исы Ахунбаева продолжает обучение иностранных студентов в режиме онлайн. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

По их словам, отчислены студенты, не оплатившие обучение в указанные в договоре сроки.

«Стоимость оплаты за обучение в условных единицах не изменилась, была произведена коррекция по курсу валют Национального банка», — говорится в сообщении.

Напомним, накануне студенты из Индии, обучающиеся в Кыргызской государственной медицинской академии, заявили, что университет прекратил онлайн-занятия для иностранных студентов, требуя погасить долги по контракту.