Бизнес

Казахстанский Nazarbayev University приглашает студентов из Кыргызстана

Ведущий англоязычный университет Казахстана Nazarbayev University (NU) выделяет специальные образовательные гранты для студентов из Кыргызстана. Вуз, занимающий лидирующее 401-е место в престижном мировом рейтинге Times Higher Education (THE), идет по своему уникальному пути, сочетая международные стандарты и региональные особенности.

Все образовательные программы обеспечивают студентам глобальную обучающую среду и подготавливают их к конкурентному миру. Обучение идет полностью на английском языке. В целом 98 процентов выпускников NU находят работу в ведущих компаниях — Google, Meta, McKinsey & Co, KPMG, Shell и других. Более того, большинство выпускников продолжают обучение в лучших вузах мира на гранте по программам магистратуры и PhD, в таких как Stanford, UPenn, Columbia University и так далее.

NU уверенно укрепляет свои международные позиции, входит в топ 23 процента ведущих исследовательских вузов в рейтинге Times Higher Education (THE) World University Rankings 2026, подтверждая статус университета № 1 в Центральной Азии и на Кавказе, а также № 4 среди стран СНГ.

Вуз аккредитован по стандартам Международного обзора качества (IQR), проведенного Британским агентством по обеспечению качества высшего образования (QAA), что подтверждает соответствие NU строгим международным стандартам в области образования.

NU предоставляет программы, напрямую отвечающие экономическим и образовательным интересам Кыргызстана, предлагая широкий спектр бакалавриата и магистратуры по направлениям образования, строительства, медицины, инженерии, компьютерных наук и искусственного интеллекта.

Студенты из Кыргызской Республики могут подать заявку на стипендии, полностью финансируемые NU.

В университете обучение ведут преподаватели из более чем 60 государств, предоставляя студентам знания и перспективы, которые соединяют их с глобальным миром. Среди множества возможностей — грант имени Абая Кунанбаева, которая покрывает полную стоимость обучения, ежемесячную стипендию и медицинскую страховку на весь период обучения, позволяя студентам сосредоточиться на учебе, исследованиях и личностном развитии.

Инфраструктура и студенческая жизнь

Кампус университета занимает более 100 гектаров в самом центре Астаны. Комфортабельные общежития, разнообразие кафе и ресторанов, а также развитая спортивно-досуговая инфраструктура создают благоприятные условия как для учебы, так и для отдыха.

Более 100 студенческих клубов и организаций — от дебатов и робототехники до арт-объединений и волонтерских движений — способствуют развитию креативности, лидерства и чувства общности.

Возможности для студентов из Кыргызстана: прием для обучения с середины учебного года.

NU открыл прием заявок на поступление в середине учебного года (начало обучения — январь 2026-го), предоставляя кыргызстанским студентам, пропустившим основной набор или желающим перевестись из других вузов (включая международные), новую возможность присоединиться к университету. Прием заявок открыт до 28 ноября 2025 года.
