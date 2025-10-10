Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием

В Национальной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На праздновании присутствовал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Он зачитал поздравление от имени президента Садыра Жапарова и кабинета министров, отметив важную роль вуза в развитии образования и науки страны.

По словам Адылбека Касымалиева, за восемь десятилетий университет подготовил около 50 тысяч специалистов, среди которых большая часть — учителя. Сегодня порядка 40 процентов всех школьных педагогов Кыргызстана — выпускники КГУ.

«История университета неразрывно связана с именами выдающихся деятелей кыргызской государственности и просвещения — Ишеналы Арабаева, Торобая Кулатова, Мусы Рыскулбекова и Акима Оторбаева. Они стояли у истоков становления педагогического образования в КР», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что университет стал современным образовательным центром, где гармонично сочетаются традиции, инновации и культурные ценности. Он также рассказал о приоритетах в сфере образования: расширение автономии университетов, обновление программ с учетом потребностей рынка труда, развитие научных центров и цифровых платформ, а также переход республики на 12-летнюю систему школьного образования.

В завершение мероприятия Адылбек Касымалиев вручил отличившимся преподавателям почетные грамоты и пожелал коллективу КГУ здоровья, благополучия и новых достижений на благо Кыргызстана.