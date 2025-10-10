16:05
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Власть

Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием

В Национальной филармонии прошло торжественное мероприятие, посвященное 80-летию Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева. Об этом сообщили в пресс-службе кабинета министров.

На праздновании присутствовал председатель кабмина Адылбек Касымалиев. Он зачитал поздравление от имени президента Садыра Жапарова и кабинета министров, отметив важную роль вуза в развитии образования и науки страны.

По словам Адылбека Касымалиева, за восемь десятилетий университет подготовил около 50 тысяч специалистов, среди которых большая часть — учителя. Сегодня порядка 40 процентов всех школьных педагогов Кыргызстана — выпускники КГУ.

«История университета неразрывно связана с именами выдающихся деятелей кыргызской государственности и просвещения — Ишеналы Арабаева, Торобая Кулатова, Мусы Рыскулбекова и Акима Оторбаева. Они стояли у истоков становления педагогического образования в КР», — сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что университет стал современным образовательным центром, где гармонично сочетаются традиции, инновации и культурные ценности. Он также рассказал о приоритетах в сфере образования: расширение автономии университетов, обновление программ с учетом потребностей рынка труда, развитие научных центров и цифровых платформ, а также переход республики на 12-летнюю систему школьного образования.

В завершение мероприятия Адылбек Касымалиев вручил отличившимся преподавателям почетные грамоты и пожелал коллективу КГУ здоровья, благополучия и новых достижений на благо Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/vlast/346766/
просмотров: 189
Версия для печати
Материалы по теме
Кабмин ввел новое пособие «Бала Береке» для многодетных матерей высокогорья
В Кыргызстане упростили закупки для проектов по строительству железных дорог
В Сокулуке 15 гектаров сельхозземель перевели под индустриальный центр
Полис сохраняется за новым владельцем: кабмин изменил правила страхования жилья
Кабмин ужесточил требования к страховым компаниям и брокерам
Трамп просит девять крупнейших вузов США поддержать его политическую программу
В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию
В КР увеличат выплаты членам избиркомов во время выборов и референдумов
В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность
Центр английского языка Кентского университета откроют в Бишкеке
Популярные новости
Президент КР&nbsp;открыл новое здание Главного управления ГКНБ по&nbsp;Бишкеку Президент КР открыл новое здание Главного управления ГКНБ по Бишкеку
Садыр Жапаров о&nbsp;событиях 2020&nbsp;года: Еще немного, и&nbsp;Кыргызстан развалился&nbsp;бы Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Мэр города&nbsp;Ош подарил машину муниципалитету Каракола Мэр города Ош подарил машину муниципалитету Каракола
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
Бизнес
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
MBANK наградили за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию государственных услуг MBANK наградили за вклад в цифровизацию государственных услуг
Simbank от&nbsp;Doscredobank запустил депозиты со&nbsp;ставками до&nbsp;15,5 процента Simbank от Doscredobank запустил депозиты со ставками до 15,5 процента
Тайны &laquo;ТАНСУ&raquo;: кто стоит за&nbsp;громким конфликтом и&nbsp;кто такой Закерья Тахиров? Тайны «ТАНСУ»: кто стоит за громким конфликтом и кто такой Закерья Тахиров?
10 октября, пятница
16:01
Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И это не Трамп Стало известно, кто получил Нобелевскую премию мира. И ...
16:00
От глиняных замков до архитектуры будущего: путь созидания Улана Батырбекова
15:42
«Кумтор»: как устроена работа цеха по ремонту тяжелой техники
15:39
Запрет передачи третьим лицам банковской карты пропишут в клиентском договоре
15:37
Адылбек Касымалиев поздравил университет имени Ишеналы Арабаева с 80-летием