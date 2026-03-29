Атака на Иран. Израиль разбомбил здание Технологического университета в Тегеране

Часть здания Технологического университета «Илм ва Санаат» в Тегеране была полностью разрушена после атаки со стороны США и Израиля. Об этом сообщает IRNA.

В ответ ИРИ угрожает атаковать израильские и американские университеты на Ближнем Востоке.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет, что все университеты в регионе считаются законными целями, «пока два их университета не будут атакованы в ответ на нападения на иранские университеты».

«Мы советуем всем сотрудникам, преподавателям и студентам американских университетов в регионе, а также всем живущим поблизости соблюдать дистанцию в один километр от этих университетов для обеспечения своей безопасности», — говорится в заявлении.

КСИР также требует, чтобы США осудили удары по иранским университетам, чтобы избежать ответных действий против американских учебных заведений в регионе, и устанавил крайний срок для этого — полдень 30 марта.