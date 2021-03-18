В Бишкеке пройдет общегородской субботник. Об этом сообщили в мэрии столицы.
По ее данным, он состоится в субботу, 20 марта, с 9.00.
Навести порядок планируется по следующим локациям:
- в микрорайоне «Восток-5» от дома № 24 до школы № 53;
- воркаут-площадка в микрорайоне «Восток-5», внутри квадрата домов № 29, 30, 31;
- на территории, прилегающей к Ботаническому саду, расположенному на улице Ахунбаева;
- в жилом массиве «Ак-Орго» на улице Омур от улицы Ашар до Алыкулова;
- возе теплотрассы вдоль железнодорожных путей с северной стороны от улицы Логвиненко до проспекта Манаса;
- на улице Гастелло от улицы Панфилова до Абая;
- на улице Токтоналиева № 8, 10, 12;
- в микрорайоне «Юг-2».