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Общество

В Бишкеке пройдет общегородской субботник

В Бишкеке пройдет общегородской субботник. Об этом сообщили в мэрии столицы.

По ее данным, он состоится в субботу, 20 марта, с 9.00.

Навести порядок планируется по следующим локациям:

  • в микрорайоне «Восток-5» от дома № 24 до школы № 53;
  • воркаут-площадка в микрорайоне «Восток-5», внутри квадрата домов № 29, 30, 31;
  • на территории, прилегающей к Ботаническому саду, расположенному на улице Ахунбаева;
  • в жилом массиве «Ак-Орго» на улице Омур от улицы Ашар до Алыкулова;
  • возе теплотрассы вдоль железнодорожных путей с северной стороны от улицы Логвиненко до проспекта Манаса;
  • на улице Гастелло от улицы Панфилова до Абая;
  • на улице Токтоналиева № 8, 10, 12;
  • в микрорайоне «Юг-2».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186845/
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