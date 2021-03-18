В Бишкеке 18 марта солнечно. Температура воздуха ожидается +13 градусов. День увеличился до 12 часов 1 минуты.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — отрезки улиц Андижанской, Адырской, Древесной, Суворова, Жданова, Ганди, Мыскал;

9.00-13.30 — отрезки улиц Краснодонцев, Кудрука, Республиканской, Ростовской, Араванской;

9.00-17.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Манаса;

9.00-18.00 — отрезки улиц Орозбекова, Чуйкова, Боконбаева, Панфилова, Гагарина, Маликова;

9.30-18.00 — село Чон-Арык, жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1», «Ак-Босого» (улицы Саадаева, Тулебердиева, Чуй-17, Чуй-21, Ынтымак, Манаса, Архитекторная), отрезки улиц Центральной, Самойленко, Восточной, Выставочной, Мостовой;

9.30-19.00 — отрезки улиц Баетова, Кулатова, Элебаева, Байтика Баатыра, Осмонкула, переулки Аламединский, Урожайный, жилмассив «Красный строитель» (улицы Красный строитель, Чон-Курганская), Городская клиническая больница № 6, Госпиталь микрохирургии глаза имени Алмазбека Исманкулова;

10.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Тогуз-Тутун, Арча-Бешик).

9.00-15.00 — район, ограниченный улицами 7 Апреля, Горького, Достоевского и линией железной дороги.

У кого намечается той

Эмиль Борончиев

Родился 18 марта 1962 года. Актер. Снялся в таких фильмах, как «Ранние журавли», «Волны умирают на берегу», «Снайперы», «Гаишники», «Аманат» и других.

Азамат Арыков

Родился 18 марта 1985 года. Режиссер, актер.

Одилжон Абдурахманов

Родился 18 марта 1996 года. Член национальной сборной КР по футболу, полузащитник.

Памятные даты

Первый выход человека в открытый космос

Фото из интернета. Космонавт

Это произошло 18 марта 1965 года. Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут.

Для выхода в открытый космос в НПО «Звезда» создан специальный скафандр «Беркут». А тренировки выхода в открытый космос проводились в самолете Ту-104, где был установлен макет корабля «Восход-2» в натуральную величину.

Люди, которые меняли мир

Родился летчик Ишембай Абдраимов

В 1914 году в селе Бос-Больтек родился кыргызский и советский летчик Ишембай Абдраимов.

Первый кыргызский пилот. Один из зачинателей кыргызской гражданской авиации. В 1933-м на легком биплане У-2 и двухмоторном пассажирско-транспортном самолете Ли-2 проложил многие авиамаршруты по высокогорным районам Кыргызстана. Налетал свыше 17 тысяч часов. Освоил 16 типов воздушных судов.

В течение 25 лет был шефом-пилотом первых руководителей республики. Именем Ишембая Абдраимова названы Кыргызский авиационный колледж, улица в Бишкеке, самолет «Боинг 737-400» авиакомпании Air Kyrgyzstan.

Умер в 2001 году.

Погиб летчик Исмаилбек Таранчиев

Фото ru.sputnik.kg. Летчики-однополчане

Герой Советского Союза Исмаилбек Таранчиев родился 6 апреля 1923 года в поселке Беш-Кунгей.

18 марта 1944-го на самолете Ил-2 он совершил 35 боевых вылетов, штурмуя объекты противника. С группой из четырех самолетов, выполняя задание над территорией Эстонии, был подбит и направил горящий самолет в скопление вражеских танков. Он не дожил до 22 лет всего несколько дней.

Вместе с Исмаилбеком Таранчиевым во время тарана погиб его воздушный стрелок Алексей Ткачев.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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