В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 640 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 307 пациентов, в больницах — 333. В том числе 18 человек — в крайне тяжелом состоянии, 77 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 236 человек (или 70,8 процента) — оценивают как средней тяжести. Два человека находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 56 человек. В Бишкеке выписаны 26 человек, Чуйской области — 15, Ошской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 12.

С начала марта 2020 года выздоровели 83 тысячи 980 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.