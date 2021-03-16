В ВОЗ обсудят безопасность вакцины AstraZeneca

Консультативный комитет ВОЗ по безопасности вакцин сегодня рассмотрит вопросы, связанные с безопасностью применения препарата компании AstraZeneca. Об этом сообщил накануне генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, передает «РБК».

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«Комитет ВОЗ по безопасности вакцин рассматривал имеющиеся данные в тесном контакте с Европейским агентством лекарственных средств, и он проведет встречу 16 марта», — сказал глава ВОЗ.

Отметим, что европейские страны приостанавливают применение вакцины AstraZeneca после случаев появления побочной реакции на препарат. В ВОЗ подчеркивают, что пока связь между случаями тромбоза и вакциной не подтверждена. Более того, отмечают специалисты, в мире уже были сделаны сотни миллионов прививок от коронавируса и пока официально не было зарегистрировано ни одного случая смерти в результате вакцинации. Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев сообщил, что Кыргызстан пока приостановил соглашение о поступлении AstraZeneca в рамках механизма COVAX. Он заметил, что необходимо дождаться результатов третьей клинической фазы испытаний.