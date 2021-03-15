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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Кыргызстанцев, задержанных в Таджикистане, вернули на родину

Задержанных в Таджикистане 12 кыргызстанцев вернули на родину. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя правительства в Баткенской области.

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Уточняется, что пятеро задержанных являются уроженцами Баткенской области, еще двое — Ошской. В феврале были освобождены два жителя Бишкека.

«В Таджикистане наших граждан осудили, назначили наказание в виде штрафа и выпустили из зала суда. Ранее трое кыргызстанцев были возвращены на родину после переговоров полпреда Баткенской области Омурбека Суваналиева с таджикским коллегой Раджоббой Ахмадзодой. Последних задержали не на территории РТ, а в приграничной зоне. Им вынесли предупреждение», — сказали в полпредстве.

В ведомстве отметили, что накануне в ходе переговоров была достигнута договоренность об открытии КПП «Кулунду» и «Кайрагач» в Лейлекском районе. Их закрывали во время пандемии коронавируса.

В настоящий момент, по данным полпредства, в Кыргызстане под стражей находятся 15 граждан Таджикистана.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 16 февраля пять граждан КР были задержаны на территории РТ за нарушение госграницы при попытке нелегального вывоза с территории соседнего государства 900 килограммов металла, двух голов крупного рогатого и трех голов мелкого рогатого скота.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186473/
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