10:16
USD 84.80
EUR 101.18
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В столице обсудили восстановление Бишкека после пандемии

Накануне в зале заседаний мэрии состоялся онлайн-семинар «Бишкек: на пути к созданию устойчивого умного города и восстановлению после пандемии COVID-19». Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, участники обсудили социально-экономические изменения в Бишкеке, вызванные пандемией коронавируса, и задачи на 2021 год.

Кроме того, на семинаре представлены промежуточные результаты сотрудничества между Европейской экономической комиссией Организации Объединенных Наций и Бишкеком по трем проектам: умные устойчивые города для повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и новой программы развития городов в регионе, восстановительные мероприятия после пандемии COVID-19 в неформальных поселениях и укрепление экономической устойчивости городов во время и после пандемии COVID-19.

В мэрии отметили, что Бишкек присоединился к глобальной кампании по повышению устойчивости городов к бедствиям до 2030 года при поддержке управления ООН по снижению риска бедствий и Европейского союза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186412/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
ВОЗ внесла еще одну вакцину в список для экстренного применения
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
В Кыргызстане коронавирусом болеют 593 человека, 98 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 32 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 850
В Кыргызстане коронавирусом болеют 590 человек, 105 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 63 новых случая COVID-19 и пневмонии. Всего — 86 818
Из-за пандемии в мире незапланированно забеременели 1,4 миллиона женщин
Для зараженных COVID-19 свободны 289 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 118,4 миллиона, умерли более 2,6 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Популярные новости
В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определились с&nbsp;датой начала Орозо В муфтияте Кыргызстана определились с датой начала Орозо
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о&nbsp;желании уехать из&nbsp;Кыргызстана Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана
Прогноз погоды в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;14&nbsp;марта: снег Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: снег
Бизнес
Футбольные судьи Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана подписали меморандум о&nbsp;партнерстве Футбольные судьи Кыргызстана и Узбекистана подписали меморандум о партнерстве
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
15 марта, понедельник
10:11
Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн технической соли Снегопад в Бишкеке. На посыпку дорог потратили 490 тонн...
10:11
Много ДТП и длинные заторы. Ситуация на перевале Тоо-Ашуу сегодня ночью
10:09
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 марта
10:00
В 2020 году на руднике «Кумтор» произвели более 17,2 тонны золота
09:42
Водитель Chevrolet ездил по городу с подложными номерами. Его задержали