ВОЗ внесла еще одну вакцину в список для экстренного применения

ВОЗ включили в реестр препаратов, пригодных для использования в чрезвычайных ситуациях, вакцину от коронавируса Johnson&Johnson. Об этом сообщили «Новости ООН» со ссылкой на главу Всемирной организации здравоохранения Тедроса Гебрейесуса.

В организации отметили, что Johnson&Johnson является первой включенной в список вакциной с однодозовым режимом введения.

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«В рамках COVAХ зарезервировали 500 миллионов доз вакцины Johnson&Johnson. Мы надеемся получить их в ближайшее время», — сказал Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ надеются, что распределение вакцины Johnson&Johnson позволит значительно ускорить иммунизацию людей. Этот препарат не настолько эффективный, как например Pfizer или Moderna, однако у него есть ряд преимуществ.

Так, вакцину Johnson&Johnson можно хранить в обычном холодильнике, что значительно облегчает ее транспортировку. Для полной вакцинации требуется всего одна доза препарата.

Тедрос Гебрейесус отметил, что некоторые страны приостановили использование вакцины AstraZeneca/Oxford на основании сообщений о тромбах у некоторых людей, получивших дозы вакцины из двух партий. «Это мера предосторожности на период, пока не завершится расследование», — сказал он.

В ВОЗ отметили, что связь между вакцинацией и смертью от тромбоза пока не подтверждена, и подчеркивают, что страны могут использовать вакцину AstraZeneca во время проведения расследования.

«На данный момент во всем мире использовали более 335 миллионов доз вакцин против COVID-19, и не зарегистрировано ни одного случая смерти в результате вакцинации», — отметил глава ВОЗ.