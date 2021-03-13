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Общество

В город Ош прибыли кареты скорой помощи из Узбекистана

В Ош прибыл гуманитарный груз от правительства Узбекистана в виде карет скорой медицинской помощи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Уточняется, что гуманитарную помощь приняли координатор по здравоохранению Ошской области Шаятбек Абдурахманов и первый заместитель полпреда правительства в Ошской области Бактыбек Алайчиев.

«В ближайшее время машины скорой медицинской помощи будут распределены по организациям здравоохранения согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития КР», — сообщили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186381/
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