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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Местные выборы. Завершилось выдвижение кандидатов в айыльные кенеши

Завершилось выдвижение кандидатов для участия в выборах депутатов айыльных кенешей. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Уточняется, что общее количество мандатов в 420 айыльных кенешах — 7 тысяч 560. Общее количество выдвинутых кандидатов составило 19 тысяч 140 человек, из которых 63 кандидата выдвинуты политическими партиями, остальные являются самовыдвиженцами.

«В течение 10 календарных дней со дня принятия документов — до 22 марта соответствующие территориальные избирательные комиссии проводят проверку на соответствие кандидатов требованиям законодательства о выборах депутатов местных кенешей. Проверка сведений ведется в том числе с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия «Тундук» по вопросам паспортных данных, членства в местном сообществе (прописка), гражданства КР (ГРС), отсутствия непогашенной судимости (МВД)», — проинформировали в ЦИК.

Местные выборы пройдут 11 апреля в 28 городах и 420 аймаках. В Бишкеке в них примут участие 26 политических партий. Столичный городской кенеш состоит из 45 депутатов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186367/
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