21:20
USD 84.80
EUR 101.47
RUB 1.15
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного снизился

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек опустился на 41-е место.

В 19.30 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 74 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 19.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 56 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186339/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. В большинстве районов уровень умеренный
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень еще немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вновь поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень еще немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень еще немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень вновь поднялся
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура Девять лет лишения свободы для министра обороны просит Военная прокуратура
Жаныша Бакиева видели в&nbsp;Алматы и&nbsp;даже сфотографировали. Проверяем Жаныша Бакиева видели в Алматы и даже сфотографировали. Проверяем
Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о&nbsp;желании уехать из&nbsp;Кыргызстана Мне здесь тесно. Алия Шагиева рассказала о желании уехать из Кыргызстана
Бизнес
Расширь границы общения! Подключай тарифы &laquo;Интернет&raquo; и&nbsp;&laquo;Звонки&raquo; от&nbsp;MegaCom Расширь границы общения! Подключай тарифы «Интернет» и «Звонки» от MegaCom
Банк KICB сообщает о&nbsp;приобретении 100 процентов акций ЗАО &laquo;Первая МФК&raquo; Банк KICB сообщает о приобретении 100 процентов акций ЗАО «Первая МФК»
Почему жители Романовки, Гавриловки и&nbsp;Александровки выбирают природный газ Почему жители Романовки, Гавриловки и Александровки выбирают природный газ
Больше покупок в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; больше шансов выиграть машину или смартфон Больше покупок в O!Store — больше шансов выиграть машину или смартфон
12 марта, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 марта: днем дожди Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 марта: днем дожди
20:54
Садыр Жапаров подписал закон о назначении референдума
20:51
В Джалал-Абаде премьер посетил ряд объектов и раздал поручения
20:44
Правовая грамотность детей. В Бишкеке презентовали образовательные инструменты
20:31
Местные выборы. Изменены схемы избирательных участков в Бишкеке и Оше