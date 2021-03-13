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Общество

Дорогое удовольствие — в магазин сходить. Как рост цен на кыргызстанцах сказался

Подорожание продуктов питания и других товаров народного потребления продолжает сказываться на кошельках кыргызстанцев. Если сложности ощущают те, кто зарабатывают в несколько раз больше прожиточного минимума в месяц, то, что говорить о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями здоровья?

В обществе только и разговоров что о росте цен. Кыргызстанцы отмечают, что подорожало буквально все.

Журналист 24.kg побеседовал с жителями страны, которые ежедневно чувствуют на себе повышение стоимости продуктов.

Цены растут, доходы - нет

Еженедельно журналист 24.kg ходит в один и тот же супермаркет и отслеживает цены на один и тот же набор продуктов. В нашу корзину попали девять наименований продуктов питания. Это утвержденный нормативами правительства Кыргызстана набор, который каждый житель страны ежемесячно должен употреблять.

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В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Из этого перечня за последнюю неделю в Бишкеке подешевели только огурцы, помидоры, капуста, бананы и растительное масло. Зато значительно увеличились цены на мясо, картофель, перец, яблоки, груши и рыбу.

Стоимость минимального набора продуктов выросла до 5 тысяч 599 сомов. Анализ показывает, что за год, с марта 2020-го стоимость продуктовой корзины выросла почти на 1 тысячу сомов. Отметим, что четыре недели подряд стоимость корзины превышает 5 тысяч сомов. С начала года она выросла на 548 сомов.

Не хлебом единым

Многие кыргызстанцы, в основном молодежь, особо не смотрят на цены: приобрели самое необходимое, расплатились и ушли. Но почти все пенсионеры тщательно планируют поход на рынок или в маркет, пытаясь сэкономить каждую копейку.

Жительница Каинды, пенсионерка Валентина Конанихина делится с редакцией своими переживаниями о стремительно растущих ценах на продукты первой необходимости.

«Продукты, конечно, подорожали. Каждый день покупаю кефир определенного производителя. Например, в прошлом году пакет стоил 36 сомов, сейчас уже приходится брать за 40. Про хлеб и говорить не стоит, как только дорожает мука, так сразу поднимают цену на буханку», — возмущается пенсионерка.

24.kg
Фото 24.kg. Пенсионерка Валентина Конанихина
Но основная статья расходов пенсионеров — лекарства. Цены на медикаменты еще в период карантина начали расти. И продолжают.

Валентина Конанихина сетует, что стоимость упаковки лекарства, которое она вынуждена принимать регулярно, дорожает каждый месяц.

«Сколько помню, покупала его за 340 сомов. На днях сходила в аптеку и взяла разные медикаменты, включая это лекарство. Только дома поняла, что оно уже стоит 380 сомов. Резкое подорожание сразу на 40 сомов, получается. На следующий день пошла в аптеку и начала выяснять, почему так происходит. Мне ответили, что ничего с этим не поделать, цены подняли поставщики и все тут», — говорит Валентина Конанихина.

Приходится все молча покупать и не спорить. Лечиться же надо. От государства никакой поддержки нет.

Валентина Конанихина

С аналогичными проблемами сталкиваются люди с ограниченными возможностями. В редакцию обратилась жительница Бишкека, она является инвалидом первой группы с 1996 года. По ее словам, уже несколько лет государство игнорирует проблемы ЛОВЗ.

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«Складывается впечатление, что нас не считают за граждан страны, не обращают никакого внимания», — жалуется Адинай Канатова (имя изменено).

Ее пособие 2 тысячи сомов в месяц. Как прожить на эти деньги человеку, которому только на средства гигиены требуется около 3 тысяч сомов ежемесячно.

Женщина не может самостоятельно передвигаться, она привязана к инвалидной коляске.

«Живу с мамой, ей почти 80 лет, получает пенсию 7 тысяч сомов. Вместе у нас выходит 9 тысяч. Из них больше 3 тысяч (зимой) уходит на коммунальные услуги. Еще почти 3 тысячи сомов трачу на подгузники и средства гигиены. Остального еле хватает на медикаменты. Это, не говоря о продуктах питания. Сводим концы с концами», — говорит женщина.

Правительство об этом не думает. Больше 20 лет пособия инвалидам первой группы не повышали.

Адинай Канатова

«Сколько обращались к чиновникам — полное игнорирование. Будто мы не люди», — сетует Адинай Канатова.

И бизнесу досталось

Пандемия коронавируса заставила многих кыргызстанцев переосмыслить свою жизнь и посмотреть на некоторые вещи с другого ракурса.

Наталья Егорова с мужем до вспышки COVID-19 снимали квартиру в Бишкеке, но во время жесткого карантина в марте 2020-го решили переехать за город и начать свое дело — разводить бройлерных цыплят. До недавних пор дело приносило неплохой заработок. Однако теперь доход все меньше, а расходы на содержание цыплят растут. Последние три месяца супругам приходится поднимать стоимость на конечную продукцию.

«Мы на это идем не потому, что нам хочется больше прибыли, а потому что себестоимость товара становится все больше и больше, это связано с подорожанием кормов. Сначала они росли в цене из-за проблем на границах — очень сложно было провезти витамины для кормов. Потом резко вырос курс доллара и евро. Обещают, что снова увеличат стоимость корма по причине роста транспортных расходов и цен на топливо», — подчеркивает Наталья Егорова.

За год стоимость мешка корма для цыплят выросла на 500-700 сомов. Заниматься этим бизнесом для семьи становится труднее.

«Начинаем задумываться о том, что бизнес придется либо свернуть, либо повышать цены на нашу продукцию. Но у наших клиентов на руках не так много денег, ситуация сложная. Может быть, нам в скором времени придется переключиться на что-то другое», — заключила предпринимательница.

Нелегко приходится и владельцам точек общепита, кофейням и другим представителям малого и среднего бизнеса.

Индивидуальный предприниматель Асель Мукамбетова год назад открыла небольшую точку по продаже кофе навынос. Продает также выпечку, напитки и некоторые виды кондитерских изделий.

«Недавно ходила в пекарню делать закуп. Оказалось, что булочки подорожали на несколько сомов. При мне пришла пенсионерка, которая тоже часто покупает там выпечку, но, узнав, что цены выросли, не смогла купить и ушла. Заказываем также газированные напитки. С середины февраля нас уведомили о росте цен на 15 процентов. Соответственно, мы тоже увеличили стоимость в своей точке», — отмечает Асель Мукамбетова.

Выросли цены и на бумажные стаканчики. Стаканы 270 и 400 миллилитров с двумя стенками подорожали на 90 тыйынов и 1 сом 10 тыйынов соответственно.

Покупать мыломоющие изделия и сахар приходится в больших сетевых магазинах по акциям, чтобы хоть как-то экономить на закупе.

«Наши клиенты любят сахар, в кофе просят добавлять его побольше, но он тоже подорожал. Надо мной часто шутят в соцсетях: сахара много не добавляйте клиентам, а то разоритесь. В последний раз покупала килограмм за 59 сомов. Больше 5 килограммов в руки не отпустили», — заключила предприниматель.

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Жители страны высказывают озабоченность по поводу повышения цен на продукты питания, что особенно сильно ощутили пенсионеры и незащищенные слои населения, а также критикуют работу Антимонопольной службы по государственному регулированию цен на продукты питания.

Ранее премьер-министр Улукбек Марипов заявил, что на 5 тысяч 600 сомов в месяц прожить можно, но признался, что сделать это сложно. Главу кабмина раскритиковали за такие слова и предложили попробовать прожить на эту сумму самому. Однако с каждым днем эта задача кажется непосильной даже для самых экономных кыргызстанцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186337/
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