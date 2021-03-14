Афиша Бишкека на неделю: выставки, спектакли и кинопремьеры

16-19 марта. Постоянные выставки музея

Открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 10.00-18.00.

13-31 марта. Мультимедийная выставка «Аруу эне батасы»

Организаторы предлагают поговорить с бабушками, вышивающими узоры-письма и узоры благословения, о том, как оказывать поддержку друг другу по-новому — при помощи мультимедийного разговора про заботу, любовь, желание уберечь своих близких от негатива и важность поддержки в семье.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

15-19 марта. Выставки кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

3-22 марта. Художественная выставка «Рассвет»

На открытие приглашены известные художники: Абдысадыр Турусбеков, Саркын Сооронбаев, Ринат Ханафеев и Петр Куринских.

«Галерея М» (ЦУМ-2).

17-18 марта. Драма «Жүрөктөгү бороон»

Государственный молодежный театр «Учур» приглашает на премьеру поэтической драмы, посвященной памяти поэта и журналиста Заирбека Ажиматова.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

18 марта. Кинопремьеры

«Эки Баатыр» (комедия). Байбото — прославленный воин, не знающий ни страха, ни сомнений. По просьбе хана Байбото отправляется на поимку чужестранца-купца, прибывшего из неизвестных земель. Охотясь за купцом, он находит временной портал и оказывается в современном Кыргызстане.

«Игры шпионов» (триллер). Во время Холодной войны Олег Пеньковский, полковник ГРУ генштаба Минобороны, выходит на связь с Гревиллом Винном, британским бизнесменом и шпионом, заинтересованным в постоянном контакте с Москвой. Разведчики договариваются о сотрудничестве, не представляя, чем оно закончится для каждого.

«Ганзель, Гретель и Агентство магии» (мультфильм). Гретель — одна из лучших агентов сверхсекретного Отдела магической безопасности. Именно ей поручают расследовать преступление века — загадочное исчезновение короля. И без того непростое дело усложняется тем, что ее напарником становится родной брат Ганзель — известный мошенник, бросающий тень на безупречную репутацию суперагента.

«Оборотень» (ужасы). Ужас охватывает небольшой городок: жестоко растерзанные трупы появляются в каждую полную луну. Потрепанный жизнью офицер Маршал берется за расследование, даже не подозревая, что оно пошатнет его представление о добре и зле.

«Сэм: Песочный эльф» (фэнтези). Волшебный эльф Сэм обладает магической силой — исполняет любые желания. Четверо детей знакомятся с ним и получают все, о чем мечтали: розовый вертолет, способность взбираться на любые скалы, летать и даже стать поп-звездой и кумиром миллионов. Но эльфа ждет опасность.

18 марта. Интеллектуальная игра Клуба «60 секунд»

Регистрируйтесь на ближайшую игру. Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов. Регистрация по ссылке.

Harat’s Pub, 19.00.

18, 19 марта. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.