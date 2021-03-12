13 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Пушкина, Абдымомунова, Тыныстанова.
2Чуйская область
- 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Заречная, Свободы, Индустриальная, Краснодарская).
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — Кызыл-Кия (улицы Асаналиева, Молодежная, Масалиева, Энгельса, Маркса, Сухана, Кувасай, Кагановича, Сулайманабад, Советская, 60 лет Киргизии, 1-й микрорайон), сельские управы Маргун, Кулунду, Бешкент.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — села Барын, Межколхоз, Аэропорт, Каранай, Дедек-Буу, Адыр, Беш-Тал, Борко, Калинина, Он-Эки-Бел, Нарай, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, Медресе, Жаилма, Додон, Меркит, Кызыл-Октябрь.