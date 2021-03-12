13 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки бульвара Эркиндик, улиц Пушкина, Абдымомунова, Тыныстанова.

2 Чуйская область Чуйская область 9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Заречная, Свободы, Индустриальная, Краснодарская).