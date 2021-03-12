Смертельные ДТП, угрозы и домогательства. Чем еще грозит поездка на такси

В Бишкеке в минувшие выходные произошло смертельное ДТП с участием такси. Водитель одной из служб на Honda Fit не справился с управлением и врезался в столб. Пассажир автомобиля погиб на месте. Таксиста госпитализировали.

Стало известно, что водитель такси уснул за рулем. Сообщается, что мужчина отработал ночную смену и рано утром взял последний заказ. Но свои возможности не рассчитал. В итоге — смерть пассажира.

Подобный случай может случиться с любым из нас. Вызывая машину через приложение или операторов службы, мы доверяем свое здоровье, а порой и жизнь водителям такси. В ответ нередко получаем грубость, хамство, некомпетентность и полное игнорирование Правил дорожного движения.

24.kg решило выяснить, какие еще опасности может таить в себе поездка в такси и кто контролирует работу служб по перевозке пассажиров.

«Я знаю, где ты живешь»

Вызывая такси, мы указываем домашний адрес и номер телефона. И невольно сами же подвергаем себя опасности.

Жительница столицы Сезим Улукбекова в прошлом году столкнулась с неприятной ситуацией. Когда водитель приехал по адресу, она попросила его подождать 15 минут и включить услугу «платное ожидание». Но таксист уехал, не дождавшись. Девушке пришлось заказать другую машину и объяснить диспетчеру причину повторного вызова.

«По пути на работу мне начал названивать водитель, который уехал, и кричать: «Почему ты пожаловалась операторам?» Сказал мне кучу неприятных слов и бросил трубку», — рассказала она.

На этом разборки с водителем не закончились: на следующий день девушке стали поступать угрозы.

Таксист написал: «Я знаю, где ты живешь. Приеду, изнасилую тебя и убью. Никто об этом не узнает».

«Я рассказала об инциденте брату, он связался с таксистом, тот стал оправдываться, мол, много работал в тот день, очень устал и сорвался», — вспоминает Сезим Улукбекова.

Нередко девушки также становятся жертвами домогательств со стороны водителей. Пару лет назад был случай: таксист отправлял пассажирке смс непристойного характера. Случай получил широкую огласку лишь потому, что брат девушки активист Эрик Абдыкалыков написал о нем в соцсетях.

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Девушка вместе с 10-летней сестренкой ехала в гости к родне. По дороге на ее номер пришло сообщение с номера водителя такси. Девушка, испугавшись, что водитель начнет приставать к ней и сестренке, позвонила брату, чтобы тот ее встретил.

«Стал требовать объяснений от таксиста, тот начал врать, что кто-то другой отправил сообщение с его номера. Утверждал, что у него самого супруга и дети. Я не сдержался и ударил наглеца», — рассказал брат девушки.

Пользователи соцсетей неоднократно жаловались на грубость и хамство со стороны водителей. Одна из них — Карлыгаш Нияз. Однако после скандала с водителем она не смогла к кому-либо обратиться.

«Офиса такси в Бишкеке не оказалось. На сайте все указанные номера телефонов недоступны. То есть если вам нагрубит таксист или что-то сделает, то ответственность за это никто не будет нести. А сменить номер — дело двух минут. Делайте выводы», — отметила пользовательница соцсетей. Контроля нет

Лицензия таксиста, разумеется, не гарантирует безопасность пассажиру. Это признают и сами водители.

Нооруз Бейшеналиев работает торговым агентом в одной из частных компаний, а в свободное время подрабатывает таксистом в местной службе по перевозке пассажиров. По его словам, самый большой минус службы такси — водителями набирают всех без исключения.

«Нужны машина и водительское удостоверение. Все, других требований нет. Никто не будет интересоваться, какой стаж и опыт вождения имеет человек или в каком состоянии находится его автомобиль. Людям нужно понимать, что к ним может приехать и тот, кто получил право на вождение только вчера», — заметил мужчина.

Устроиться в службу такси в Кыргызстане не так уж и сложно. Трудоустройство осуществляется в онлайн-формате. Необходимо отправить фото водительского удостоверения и машины.

«Когда я устраивался на работу, меня попросили с четырех сторон сфотографировать автомашину, приложить снимок водительского удостоверения и техпаспорта. Больше ничего не нужно делать. Паспорт тоже не запрашивают. Надо признать, что ездить в такси небезопасно», — предупреждает Нооруз Бейшеналиев.

В Кыргызстане никто не контролирует работу служб такси. Диспетчеры также мало осведомлены о состоянии водителей, их транспорте. Нооруз Бейшеналиев

«Если бы каждая служба несла ответственность за безопасность пассажиров, то они обязательно проводили бы технический осмотр транспорта, тщательнее отбирали бы водителей, учитывали год выпуска автомобиля и его состояние. Считаю, что контроль нужен, потому что некоторые водители работают круглые сутки, плохо спят. Отсюда и аварии», — сказал мужчина.

Вещи возврату не подлежат

Еще одна проблема — оставленные или забытые в такси вещи. Их вам вряд ли вернут.

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Бишкекчанка Алена Чалкина забыла в такси сумку с ноутбуком. «Я вспомнила о ней буквально через 10 минут после того, как вышла из машины. Стала сразу же звонить водителю, но тот долго не отвечал. Смогла дозвониться диспетчеру службы, она смогла найти водителя только спустя два часа. Он заявил, что сумку не видел, сразу же взял других пассажиров, которые, по его словам, возможно, и забрали мой компьютер», — рассказала она.

«Нашла на днях бумажник в такси. Отдавать водителю не стала, так как там были деньги. Решила искать человека через соцсети. И нашла. Водителям не доверяю после того, как сама обронила телефон в такси. Заметила сразу, добежала до дома, стала звонить на свой номер. Уверена, что водитель слышал, но не ответил. А через несколько минут и вовсе отключил телефон. Пожаловалась в службу, но там не смогли достучаться до таксиста», — рассказала еще одна постоянная клиентка служб такси.

Рейтинг – наше все

В пресс-службе одной из служб такси заявили, что контроль качества обслуживания ведется при помощи системы рейтингов. Но она не гарантирует безопасность.

«После завершения поездки приложение предлагает пользователю оценить ее по шкале от одного до пяти. Таким образом формируется рейтинг, и система регулирует сама себя: чем он лучше, тем больше заказов алгоритмы дают водителю, и наоборот. Таксисты с рейтингом ниже допустимого автоматически отключаются от заказов», — сказали в пресс-службе.

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Также в службе такси отметили, что в конце прошлого года в приложении заработала технология автоматического мониторинга скорости движения машин. Когда водитель выполняет заказ сервиса, технология с помощью GPS отслеживает его дорожный трек, определяет скорость и сравнивает ее с максимально разрешенной по данным навигатора, который используется для построения маршрутов.

«Кроме того, в нашем сервисе есть еще одно решение — ограничение доступа к заказам, если водитель слишком долго находится на линии», — пояснили в службе.

Это не к нам

Ни один государственный орган не следит за работой такси. Качество предоставляемых услуг перевозчиков никто не контролирует — ни Госагентство антимонопольного регулирования при Минпромышленности, ни Минтранс, ни Госагентство автомобильного и водного транспорта при этом ведомстве.

В муниципалитете Бишкека также оказались бессильны. Это доказала недавняя акция протеста водителей такси.

В пресс-службе ГУОБДД сообщили, что отдельной статистики по ДТП с участием такси ведомство не ведет. Нет и данных, сколько правонарушений совершают водители служб по перевозке пассажиров.

«Инспекторы ведут надзор только за соблюдением Правил дорожного движения, но деление на такси или обычного водителя у нас нет», — заметили в ведомстве.

Получается, водители такси абсолютно бесконтрольны. И, садясь в такси, пассажир вынужден доверять незнакомому человеку свою безопасность. И ответственность в случае непредвиденных ситуаций спросить будет не с кого.