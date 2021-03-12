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Общество

Инициатива родителей. Деньги учителю в школе № 42 собирали добровольно

В столичной школе № 42 деньги на поздравление учителя собирали на добровольной основе. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

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По ее данным, группа родителей учеников 2-го класса решила поздравить своего учителя с праздниками.

«Мы решили поздравить классного руководителя И. В. Сычеву с праздником на добровольной основе, и никто никого не заставляет сдавать деньги в принудительной форме», — написала родительница в объяснительной записке.

Отмечается, что записки через учащихся передала она для того, чтобы поставить в известность всех родителей о своей инициативе.

Ранее читательница 24.kg сообщала, что родительский комитет средней школы № 42 в Бишкеке требует сдать деньги на день рождения классного руководителя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186213/
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