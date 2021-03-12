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Общество
Сюжет: COVID-19

На компенсации медикам в 2021 году предусмотрено 470 миллионов сомов

На 2021 год в бюджете Фонда обязательного медицинского страхования на компенсационные выплаты медикам предусмотрено 470 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, за февраль 66 организациям здравоохранения профинансировано на эти цели 48 миллионов 167,2 тысячи сомов.

«В феврале к работе привлекались 3 тысячи 262 медицинских работника», — отметили в фонде.

С начала этого года ФОМС выплатил компенсаций организациям здравоохранения на 312 миллионов 327,1 тысячи сомов, в том числе 179,6 миллиона — за декабрь 2020-го. В январе за работу в красных зонах выплачено 84 миллиона 528 тысяч сомов компенсаций 5 тысячам 297 медикам.

В ФОМС добавили, что выплата компенсаций лицам, осуществляющим мероприятия по предупреждению и борьбе с эпидемиями, проводится в соответствии с постановлением правительства «Об утверждении положения о порядке расходования средств, поступающих на проведение мероприятий по предупреждению и борьбе с эпидемиями».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186144/
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