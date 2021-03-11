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Общество

Сотрудничество Кыргызстана и России в сфере образования обсудили в Бишкеке

Сотрудничество в сфере образования обсудили сегодня на встрече заместитель министра образования и науки Кыргызстана Надира Джусупбекова и первый заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко. Об этом сообщили в пресс-службе МОиН.

По ее данным, на встрече отмечена необходимость улучшения партнерских связей со стороны РФ со школами КР, в которых обучение ведется на русском языке.

«В настоящее время в Оше работает 29 учителей русского языка из российских школ, стороны выразили заинтересованность в продолжении работы по этому направлению», — отметили в ведомстве.

«Ранее уже обсуждался вопрос о возможном использовании образовательных платформ России по предметам естественно-научного и физико-математического направлений с дальнейшим переводом на кыргызский язык. Думаю, мы сможем достичь определенных договоренностей в данном вопросе», — заметила Надира Джусупбекова.

Заместители министров также обсудили вопрос сотрудничества между Кыргызской и Российской академиями образования в части разработки Государственного образовательного стандарта школьного общего образования, в рамках которого формируются предметные стандарты, учебные программы, направленные на реализацию программы СТЕМ. На встрече также было уделено внимание строительству школ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186125/
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