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Общество

В Бишкеке состоится премьера фильма режиссера Эрнеста Абдыжапарова

Премьера фильма «Ак салкын» режиссера Эрнеста Абдыжапарова состоится 25 марта. Об этом со ссылкой на продюсера Перизат Эрнест кызы сообщается на сайте Фонда развития кинематографа КР.

По их данным, лента снята студией Эрнеста Абдыжапарова SEA совместно с киностудией «Кыргызфильм» при участии жителей Тонского района. Бюджет фильма — 3 миллиона сомов.

В маленькое горное село Коргондуу Булак по приглашению двоюродной сестры Айдай приезжает новый фельдшер Асыл, как потом выясняется, из Москвы. За право ухаживать за ней чикаются два друга — участковый Токтор с местным таксистом Мырзой, и второй проигрывает. Но Асыл отдает предпочтение Мырзе. И какие бы меры ни принимал Токтор, как бы ни пытался сдержать свое слово его противник, им приходится уступить перед решительностью Асыл.

Режиссер: Эрнест Абдыжапаров.

Оператор: Санжар Абдыжапаров.

Звукорежиссер: Марс Тугелов.

Художник: Белек Арабаев.

В ролях: Бегиш, Тамга, Эрмек Казыбеков, Азиза Боронбаева, Камчы Сарыбаев, Гулжамал Мамытбекова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186122/
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