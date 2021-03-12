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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 марта небольшая облачность. Температура воздуха ожидается +15 градусов. День увеличился до 11 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 — улица Месароша, 76;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Абдумомунова, Эркиндик;
  • 9.30-14.00 — отрезки улиц Жукеева-Пудовкина, Карасаева, Элебаева, Медерова, Садовой, Береговой, переулки Уфимский, Гранитный, Гвардейский;
  • 9.30-17.00 — улица Саманчина, 5б;
  • 9.30-19.00 — улицы Курманджан Датки, Жибек Жолу;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Актуз, Бердибаева, Термечикова, Кривоносова), «Касым», отрезки улиц Аманат, Салтанат, Ильменская, Кайназаровой, Токтогула, Бейшеналиевой, Джамгерчинова, Садыгалиева, Абдраева, Дэн Сяопина, Лумумбы;
  • 10.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Жуковского, Суюмбаева, Табачной, переулок Авангардный, жилмассив «Ак-Бата»;
  • 12.00-17.00 — жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 5-7-я).

У кого намечается той

Иса Омуркулов

Родился 12 марта 1957 года в селе Горная Маевка Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша (СДПК).

Наргиза Жолдошбаева

Родилась 12 марта 1983 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс».

Сагындык уулу Азамат

Родился 12 марта 1984 года. Вице-мэр Бишкека по земельным вопросам, архитектуре и строительству.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Мустафа Ахунбаев

Родился 12 марта 1935 года в Иссык-Кульской области.

В 1961-м начал работать в Кыргызском театре оперы и балета в качестве солиста. Затем поступил в Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова на отделение режиссуры.

С 1971 года работал режиссером Государственного академического Большого театра СССР и Кремлевского дворца съездов. Работая в Большом театре, он поставил оперу «Руслан и Людмила». Вернувшись на родину, работал в Кыргызском академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева и осуществлял постановки таких шедевров оперного искусства, как «Мефистофель», «Петр Первый», «Тихий Дон», «Аида», «Верди», «Курманбек», «Евгений Онегин», и многих других. Написал либретто балетов «Бессмертие», «Материнское поле», «Белый пароход».

Снялся в фильме-опере советского режиссера Романа Тихомирова «Князь Игорь».

Он внес большой вклад в развитие оперного искусства Кыргызстана. За выдающиеся заслуги ему присвоены звания заслуженного деятеля искусств КР, народного артиста Киргизской ССР, он лауреат многочисленных премий.

Умер в 2017 году.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

Куда еще сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186120/
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