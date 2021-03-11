Запрет на домогательства на работе. В Трудовой кодекс внесут изменения

В статьи Трудового кодекса предложили внести изменения, предусматривающие запрет на домогательства на рабочих местах. Об этом сообщили в Горно-металлургическом профсоюзе.

По его данным, сегодня в Министерстве здравоохранения и социального развития прошло заседание комиссии по обсуждению проекта закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс» по вопросам домогательства на работе.

В проекте прописали право каждого на личную неприкосновенность и безопасные условия труда, свободные от домогательств, и другие нормы, создающие условия для работника, исключающие подобные действия на рабочем месте.

В ближайшее время также Жогорку Кенеш инициирует ратификацию Конвенции об искоренении насилия и домогательств в сфере труда от 2019 года.