Турция изменит правила въезда для всех прибывающих в страну

С 15 марта для въезда в Турцию иностранцам необходимо будет заполнить специальную электронную анкету. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на крупного авиаперевозчика.

Как сообщают российские СМИ, теперь желающим попасть на территорию республики придется заполнять электронную форму.

Минздрав республики отменяет требование о заполнении бумажной анкеты по контролю коронавируса на всех авиарейсах в Турцию. Исключение составят лишь те гости, которые следуют транзитом, — они должны заполнять документ непосредственно на борту самолета, отмечают представители авиакомпании.

Согласно новым правилам, прибывающие пассажиры (в том числе и подданные Турции) за 72 часа до поездки должны будут заполнить форму на сайте Минздрава. При этом документ нужно и распечатать, и скачать на любое электронное устройство. Далее анкету следует предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту при вылете.

Уточняется также, что при регистрации на сайте турецкого ведомства система потребует указать работающий мобильный телефон. Программа выдаст туристу уникальный HES-код, необходимый для передвижения по стране, заселения в отели и посещения различных объектов и мероприятий.