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Общество

Ботулизм в Кара-Суу. Состояние одного госпитализированного крайне тяжелое

В Министерстве здравоохранения и соцразвития уточнили информацию о массовом отравлении в Кара-Суйском районе.

«По оперативным данным департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора, всего в стационары Ошской области госпитализированы 13 пострадавших. Из них двое пострадавших (женщины 50 и 58 лет), несмотря на реанимационные мероприятия, скончались в Ошской городской больнице и в инфекционном отделении Кара-Суйской территориальной больницы. Один пострадавший находится в реанимационном отделении Ошской межобластной объединенной больницы, состояние оценивается врачами как крайне тяжелое, на аппарате ИВЛ», — отметили в пресс-службе ведомства.

Еще 10 пострадавших госпитализированы в инфекционное отделение Кара-Суйской территориальной больницы, состояние стабильное, тяжелое. Все получают соответствующее лечение.

«Кроме того, еще 15 человек из числа участников мероприятия находятся под наблюдением семейных врачей по месту жительства. Эпидемиологическое расследование продолжается», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее МЗСР сообщило, что 9 марта в ГСВ «Нариман» за медицинской помощью обратились 10 граждан с жалобами на головные боли и в области желудка, расстройство кишечника, рвоту, сухость во рту, затруднение при глотании. Им поставлен диагноз «ботулизм». В ходе эпидемиологического расследования выяснено, что все пострадавшие 6 марта были в гостях у своей родственницы на юбилее. Признаки заболевания начали проявляться 7 марта, все пострадавшие занимались самолечением и не обращались за медицинской помощью. И только после обеда 9 марта в связи с ухудшением состояния обратились в ГСВ «Нариман».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/186107/
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