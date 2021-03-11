В Бишкеке презентовали дорожную карту по тюремному здравоохранению. Об этом сообщили в ОФ «Юристы за права человека».

По данным фонда, накануне в столице обсудили результаты «Мониторинга соблюдения права на охрану здоровья тюремного населения КР в условиях COVID-19», который проводили с октября 2020 года по январь 2021-го институт омбудсмена и ОФ «Юристы за права человека» при содействии Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН), МВД и Минздрава.

«В отчете указано, что в ГСИН отсутствует система управления качеством и безопасностью медпомощи, не проводятся аудиты и другая работа в сфере обеспечения безопасности и повышения качества. Отмечена недостаточная подготовка учреждений пенитенциарной системы на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, низкий уровень качества оказания медицинской помощи, нерациональное использование финансовых средств в условиях дефицита бюджета. Отсутствует комплексный план работы медицинской службы ГСИН с указанием мероприятий и отметки об их результатах. Система эпиднадзора недостаточно эффективна и не позволяет достоверно выявлять фоновую частоту инфекций, связанных с медицинскими процедурами (ИСМП), и проводить оценку эффективности осуществляемых мероприятий, направленных на профилактику ИСМП и разработку коррегирующих мероприятий по снижению рисков ИСМП», — отметили в фонде.

Мониторинг выявил проблемы нерационального использования лекарств:

неправильное применение антибиотиков, часто в неадекватных дозах для лечения инфекционных заболеваний небактериальной этиологии;

неоправданное применение парентерального пути введения препаратов;

несоблюдение положений клинических руководств при назначении лекарственных средств;

несоблюдение правил хранения лекарств.

В фонде добавили, что список замечаний занимает 162 страницы.

Анализ пенитенциарного здравоохранения станет основой для дальнейшей разработки концепции его развития, выработки рекомендаций по улучшению межведомственного взаимодействия, а также оптимизации деятельности в соответствии с нормативными документами и рекомендациями в области укрепления систем здравоохранения, улучшения охраны здоровья тюремного населения в период пандемии COVID-19.