Эксперты ВОЗ изучили побочные эффекты вакцин от COVID-19

Члены подкомитета ВОЗ по безопасности вакцин изучили сообщения о схожих с симптомами гриппа побочных явлениях, которые отмечаются у некоторых пациентов после получения прививки от COVID-19. Об этом сообщают «Новости ООН».

Изучены данные, полученные в ходе клинических испытаний, их сравнили с поступающими из нескольких стран сообщениями о побочных явлениях. Речь идет о таких симптомах, как головная боль, слабость, мышечные боли, температура и озноб. Они могут проявляться в слабой или умеренной форме и обычно проходят в течение нескольких дней. Подобные явления чаще отмечаются у пациентов в возрасте до 55 лет.

Эксперты отмечают, что схожие с гриппом симптомы могут быть проявлением иммунной реакции на любую прививку. «Что касается вакцин от COVID-19, то подобные побочные эффекты вполне ожидаемы. Специалисты ВОЗ по-прежнему рекомендуют делать прививку, учитывая показатели ее безопасности и эффективности. В настоящее время эксперты не считают нужным вносить изменения в уже разработанные рекомендации. Описанные побочные явления, проявившиеся после введения первой дозы вакцины, не должны быть препятствием для введения второй дозы», — отмечает издание.

В организации советуют информировать пациентов о возможной реакции, похожей на симптомы гриппа, и предоставлять им в случае необходимости медицинскую помощь.

ВОЗ призывает страны и дальше отслеживать сообщения о реакции на прививки от COVID-19 и наблюдать пациентов, которые получили вакцину. Поступающие данные должны изучаться на национальном, региональном и глобальном уровнях.