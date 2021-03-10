15:35
USD 84.80
EUR 100.88
RUB 1.14
Общество

В ОАО «Северэлектро» рассказали, зачем обрезали деревья по улице Ахунбаева

В ОАО «Северэлектро» рассказали, зачем обрезали деревья по улице Ахунбаева. Ответ прислали в редакцию 24.kg.

Читайте по теме
Деревья на улице Ахунбаева в Бишкеке обрезали сотрудники ОАО «Северэлектро»

По данным компании, насаждения вдоль линии электропередачи (ЛЭП) несут потенциальную угрозу. Чтобы предотвратить порывы и другие внештатные ситуации, нужно своевременно вырубать деревья, растущие под ЛЭП.

«3 марта по улице Ахунбаева вдоль линии электропередачи 10 киловольт бригада Восточного РЭС обрезала ветки деревьев. «Северэлектро» приносит извинения абонентам за предоставленные неудобства в связи с проведением работ», — отметили в ОАО.

Ранее бишкекчанин возмутился тем, что в столице обрезают совершенно здоровые деревья.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185971/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Деревья на улице Ахунбаева в Бишкеке обрезали сотрудники ОАО «Северэлектро»
Спиливают кроны здоровых деревьев. Бишкекчане возмущены
Житель Петровки снял «умный» счетчик и препятствовал работе инспекторов
Решение суда. Директором ОАО «Северэлектро» остается Улан Астаркулов
На Бишкекском мясокомбинате отключили за задолженность электроэнергию
В Канте рубят деревья. Жители против
Немецкие ученые: Наличие деревьев рядом с домом снижает риск депрессии
ОАО «Северэлектро» судится с бывшим директором Доскулом Бекмурзаевым
Отключение света в селе Достук. В «Северэлектро» объяснили, что случилось
Передумали. Платить за свет на почте все-таки можно
Популярные новости
Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на&nbsp;свадьбу Омурбек Текебаев выдал дочь замуж. Кого пригласили на свадьбу
Достоин&nbsp;ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос Достоин ли Садыр Жапаров Нобелевской премии? Опрос
Скандал в&nbsp;Оперном: местные артисты отказались выступать с&nbsp;российскими звездами Скандал в Оперном: местные артисты отказались выступать с российскими звездами
Скандал в&nbsp;Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться Скандал в Оперном. Депутат Жогорку Кенеша предлагает разобраться
Бизнес
Социальные тарифы для учителей, школьников и&nbsp;студентов от&nbsp;О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О!
Акция! VIP-номера бесплатно&nbsp;&mdash; в&nbsp;новых офисах MegaCom Акция! VIP-номера бесплатно — в новых офисах MegaCom
В&nbsp;Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ &laquo;Медиа-Лига&nbsp;&mdash; 2021&raquo; В Бишкеке стартовал турнир среди команд СМИ «Медиа-Лига — 2021»
В&nbsp;Джалал-Абадской области открылся новый магазин &laquo;Globus-Базар-Коргон&raquo; В Джалал-Абадской области открылся новый магазин «Globus-Базар-Коргон»
10 марта, среда
15:32
Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов от О! Социальные тарифы для учителей, школьников и студентов...
15:27
В ОАО «Северэлектро» рассказали, зачем обрезали деревья по улице Ахунбаева
14:47
Электронная запись в школы. Родители не могут зарегистрировать детей по участку
14:36
Коррупция и события в Кой-Таше. Алмазбек Атамбаев отказался от медобследования
14:31
В Жумгальском районе местные жители перекрыли дорогу