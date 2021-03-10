В ОАО «Северэлектро» рассказали, зачем обрезали деревья по улице Ахунбаева. Ответ прислали в редакцию 24.kg.

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По данным компании, насаждения вдоль линии электропередачи (ЛЭП) несут потенциальную угрозу. Чтобы предотвратить порывы и другие внештатные ситуации, нужно своевременно вырубать деревья, растущие под ЛЭП.

«3 марта по улице Ахунбаева вдоль линии электропередачи 10 киловольт бригада Восточного РЭС обрезала ветки деревьев. «Северэлектро» приносит извинения абонентам за предоставленные неудобства в связи с проведением работ», — отметили в ОАО.

Ранее бишкекчанин возмутился тем, что в столице обрезают совершенно здоровые деревья.