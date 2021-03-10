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Общество

Реконструкция пункта пропуска «Ак-Жол». Как сегодня выглядит режимный объект

Один из крупнейших контрольно-пропускных пунктов на границе Кыргызстана с Казахстаном «Ак-Жол» начали реконструировать в январе 2020 года. Строительство объекта финансируется из республиканского бюджета.

Планировалось, что работы закончат к декабрю. На дворе март 2021-го, пункт пропуска все еще не открыли.

Журналист 24.kg отправился на КПП и ознакомился с ходом работ на режимном объекте.

24.kg
Фото 24.kg. Контрольно-пропускной пункт
Недавно на брифинге по итогам переговоров с главой государства Садыром Жапаровым президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что казахская сторона уже готова открыть контрольно-пропускной пункт «Кордай». Наше же руководство Погранслужбы сетует, что из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось передвинуть. Но уже в ближайшее время, обещают в ведомстве, пункт начнет функционировать в прежнем режиме.

Два новых блока, где пропускают граждан, на въезд и выезд практически готовы. Количество кабин паспортного контроля увеличилось: раньше в одном блоке работало только четыре окошка, сегодня их 19. Для путешествующих с детьми построили комнаты для матери и ребенка, а также установили санузлы.

Главное новшество — увеличилось количество автомобильных полос до четырех в каждом направлении. Это поможет избежать длинных и многочасовых пробок на границе.

Ранее и. о. вице-премьер-министра Максат Мамытканов сообщал, что пропускная способность КПП «Ак-Жол» составляла 10-11 тысяч человек в сутки. Однако начальник пункта пропуска Бакытбек Шамурзаев сегодня заявил, что в турсезон обслуживали до 30 тысяч граждан.

Если до реконструкции объект отапливался электричеством, сегодня КПП газифицировали. Обещают, что перебоев с теплом и светом здесь не будет.

В новых блоках также есть служебные кабинеты для военнослужащих, санузлы, душевые, комната отдыха и конференц-зал. Построили и просторную аудиторию для обучения личного состава.

Начальник КПП заверил, что объект практически готов, остались лишь последние штрихи.

Глобальную работу мы уже завершили. До открытия осталось несколько дней, в конце первого квартала пункт пропуска откроем.

Бакытбек Шамурзаев

Помимо подрядной организации, к работам привлекли и личный состав пункта пропуска. Они готовят рабочие места, убираются в помещениях, заполняют шкафы документами и оргтехникой.

«Рентгеновские установки и детекторы поставят со дня на день. Все оборудование заказывали подрядчики в зарубежных странах. Пункт пропуска будет оснащен современными техническими средствами пограничного контроля и соответствующим серверным и сетевым оборудованием», — отметило руководство КПП.

Для полноценной работы после капстроительства значительно увеличится численность личного состава пункта пропуска.

Со дня на день при солнечной погоде подрядчик уложит второй слой асфальта по всей территории пункта «Ак-Жол». Однако коридоры для прохода граждан на выезд все еще не облагородили. Здесь тоже обещают уже скоро покрыть дорожки брусчаткой. Пограничники заявили, что все задачи, поставленные им руководством страны по пункту пропуска, выполнят в срок.

Территорию уже начали озеленять, высаживают хвойные деревья, газон.

Улучшили условия и для кинологов. Им установили новую площадку с полосой препятствий для служебных собак и девять новых вольеров. В ведение пункта пропуска уже прибыли девять новых «сотрудников» с лапами и хвостами, готовых в любой момент приступить к выполнению своих обязанностей.

Сфотографировать пункт пропуска «Кордай» с казахской стороны не представилось возможным. Соседи не разрешили сделать снимок даже издалека. Но и с этого расстояния можно увидеть, что глобальные работы там уже не проводят.

Отметим, 31 декабря 2020 года казахские СМИ сообщали, что «Кордай» расширили и реконструкцию закончили. С тех пор новостей по объекту не было, не считая заявления президента Казахстана о скором открытии КПП.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185969/
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