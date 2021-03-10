Реконструкция пункта пропуска «Ак-Жол». Как сегодня выглядит режимный объект

Один из крупнейших контрольно-пропускных пунктов на границе Кыргызстана с Казахстаном «Ак-Жол» начали реконструировать в январе 2020 года. Строительство объекта финансируется из республиканского бюджета.
Планировалось, что работы закончат к декабрю. На дворе март 2021-го, пункт пропуска все еще не открыли.
Журналист 24.kg отправился на КПП и ознакомился с ходом работ на режимном объекте.
Ранее и. о. вице-премьер-министра Максат Мамытканов сообщал, что пропускная способность КПП «Ак-Жол» составляла 10-11 тысяч человек в сутки. Однако начальник пункта пропуска Бакытбек Шамурзаев сегодня заявил, что в турсезон обслуживали до 30 тысяч граждан.
Если до реконструкции объект отапливался электричеством, сегодня КПП газифицировали. Обещают, что перебоев с теплом и светом здесь не будет.
Начальник КПП заверил, что объект практически готов, остались лишь последние штрихи.
Глобальную работу мы уже завершили. До открытия осталось несколько дней, в конце первого квартала пункт пропуска откроем.Бакытбек Шамурзаев
Помимо подрядной организации, к работам привлекли и личный состав пункта пропуска. Они готовят рабочие места, убираются в помещениях, заполняют шкафы документами и оргтехникой.
«Рентгеновские установки и детекторы поставят со дня на день. Все оборудование заказывали подрядчики в зарубежных странах. Пункт пропуска будет оснащен современными техническими средствами пограничного контроля и соответствующим серверным и сетевым оборудованием», — отметило руководство КПП.
Со дня на день при солнечной погоде подрядчик уложит второй слой асфальта по всей территории пункта «Ак-Жол». Однако коридоры для прохода граждан на выезд все еще не облагородили. Здесь тоже обещают уже скоро покрыть дорожки брусчаткой. Пограничники заявили, что все задачи, поставленные им руководством страны по пункту пропуска, выполнят в срок.
Улучшили условия и для кинологов. Им установили новую площадку с полосой препятствий для служебных собак и девять новых вольеров. В ведение пункта пропуска уже прибыли девять новых «сотрудников» с лапами и хвостами, готовых в любой момент приступить к выполнению своих обязанностей.
Отметим, 31 декабря 2020 года казахские СМИ сообщали, что «Кордай» расширили и реконструкцию закончили. С тех пор новостей по объекту не было, не считая заявления президента Казахстана о скором открытии КПП.