Япония выделит $20,5 миллиона на строительство моста через реку Нарын

На автодороге Бишкек — Ош будет заново построен мост через реку Нарын. Для реализации этого проекта Японское агентство международного сотрудничества (JICA) выделит грант в размере $20,5 миллиона. Об этом сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по промышленной политике, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, архитектуре и строительству сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Улукбек Жанибеков.

По его словам, действующий мост возведен 50 лет назад, и срок его эксплуатации уже подошел к концу. Кроме того, в связи со строительством Камбаратинской ГЭС через данный объект планируется проезд большегрузных автомобилей с особо тяжелым весом.

Комитет поддержал ратификацию соглашения по гранту между кабмином Кыргызстана и правительством Японии. Ожидается, что на этой неделе документ будет рассмотрен парламентом.

JICA оказывает поддержку данному проекту в целях улучшения связей на Транскаспийском международном транспортном маршруте.