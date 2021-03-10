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Общество

США передали современные медицинские кровати для Национального центра фтизиатрии

Агентство США по международному развитию (USAID) помогло оборудовать Национальный центр фтизиатрии медицинскими кроватями на сумму около 24 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в КР.

По ее данным, переданные 78 кроватей адаптированы к потребностям пациентов, которым приходится проводить многие недели и месяцы в этом центре при лечении туберкулеза. Они установлены в реанимационном и других отделениях НФЦ.

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Отмечается, что пациентам с туберкулезом часто требуется долгое лечение в стационаре, чтобы не только получать нужную медицинскую помощь, но и убедиться, что они больше не заразны для продолжения лечения дома. В тяжелых случаях или когда пациенты подвергаются хирургическому вмешательству, они могут провести на больничных койках до нескольких месяцев.

Национальный центр фтизиатрии — главная и крупнейшая противотуберкулезная больница в Кыргызской Республике. В центре одновременно могут разместиться 350 пациентов. Ежегодно тут проходят лечение более 2,2 тысячи человек. Лечение от туберкулеза предоставляется бесплатно.

Доставку медицинских кроватей в Кыргызскую Республику из США организовали проект USAID «Вылечить туберкулез» совместно с гуманитарной организацией Project C.U.R.E.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185946/
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