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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. Из-за пандемии без ограничений можно попасть лишь в пять стран мира

Международные туристы без каких-либо ограничений, связанных с пандемией, могут попасть лишь в пять стран мира: Албанию, Доминиканскую Республику, Коста-Рику, Северную Македонию и Танзанию. Об этом говорится в новом докладе Всемирной туристской организации (ЮНВТО), сообщают «Новости ООН».

В документе отмечается, что по состоянию на февраль 2021 года 69 государств полностью закрыли свои границы для иностранных путешественников, а 73 ввели разного рода ограничения.

Примерно 70 правительств требуют от туристов предъявить отрицательный тест на COVID-19 или выдержать карантин.

Таким образом, на сегодня для международных туристов полностью закрыта треть всех туристических направлений в мире.

Эксперты ЮНВТО подчеркивают, что появление новых штаммов вируса COVID-19 побудило многие правительства отказаться от ранее принятых мер по ослаблению ограничений на поездки.

«Ограничения на поездки широко использовались для сдерживания вируса. Сейчас, когда мы работаем над восстановлением туризма, мы должны признать, что ограничения — это лишь часть решения проблемы. Их следует использовать с учетом последних, постоянно проверяемых данных и тщательного анализа с тем, чтобы обеспечить безопасный и ответственный перезапуск туристического сектора, от которого зависит судьба миллионов компаний и рабочих мест», — заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/185786/
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