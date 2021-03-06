С московского клуба до дна и обратно. История бывшей наркоманки

«Бывших наркоманов не бывает» — это стало ярлыком для многих людей, которым удалось избавиться от зависимости. В Кыргызстане к наркопотребителям относятся предвзято не только чужие, но нередко и самые близкие люди. Что зачастую мешает им бросить наркотики и начать жизнь заново. Канзаде Шарафутдиновой это удалось. Впервые она попробовала наркотики в 17 лет в одном из московских клубов. К выздоровлению девушка шла долгих четыре года.

— Канзада, расскажите, как вы «подсели» на наркотики?

— Я употребляла наркотики чуть больше четырех лет. Первое время у меня не было сильной зависимости, я употребляла, потому что хотелось. Последние год-два это стало острой необходимостью.

— Вы помните, когда впервые попробовали наркотики, что это было?

— Да, мне было 17 лет. Это произошло в клубе. Я выпила и познакомилась с молодыми людьми. Они предложили расслабиться. Нам бесплатно дали таблетки экстази. После того как я выпила их, у меня сильно болела голова, казалось, что она взорвется, меня тошнило.

— Так зачем же стали продолжать?

— Я хотела «поймать кайф», считала, что с наркотиками, как и с алкоголем, может понравиться не с первого раза. Я видела, как остальным было хорошо, и ждала, когда и я начну реагировать, как они.

— Какие наркотики вы употребляли?

— Мефедрон, ЛСД, соль альфа-PVP, кокаин и марихуану. Я заставляла себя это делать, потому что хотела «поймать кайф», затем это вошло в привычку.

— Но вы решили бросить наркотики?

— Да, когда у меня появились серьезные проблемы со здоровьем. Я много времени проводила в отделениях наркологии и психиатрии. Тогда я стала понимать, что близка ко дну и, если не справлюсь с этим, то жизнь пойдет под откос.

Я выбралась из этого только благодаря поддержке своих близких и родных людей. У меня самой тоже было желание бросить. Здесь надо понимать, что одно вытекает из другого, то есть если бы я хотела бросить, а меня не поддержали мои близкие или у меня самой не было бы такого желания, ничего не получилось бы. Это колоссальный труд не только мой, но и моих близких.

— Как о вашей проблеме узнали родители? Какова была их реакция?

— Сначала я думала, что родители узнали о моей проблеме с наркотиками, когда я им об этом рассказала, но сейчас понимаю, что они догадывались обо всем раньше. Мама очень сильно плакала, папа какое-то время не общался со мной. Близкие люди поддерживали меня, потом и папа вышел на связь.

Родители пытались беседовать со мной, но я не шла на контакт, потому что, когда ты употребляешь наркотики, у тебя нет ясности в уме. В это время ты постоянно в неадекватном состоянии. Канзада Шарафутдинова

— Известно, что наркотики — достаточно дорогое «удовольствие». Где вы находили деньги?

— Да, безусловно, наркотики — это очень дорогая гадость. Мне давали деньги родители, потому что первое время они не знали о моей зависимости. Когда все выяснилось, они стали ограничивать меня в средствах. Я стала шантажировать их суицидом, у них не было выбора, и они снова стали давать деньги.

— Многим ли из вашего окружения, которое было тогда, удалось бросить принимать наркотики?

— Никто из тех, кого я знаю, не бросил наркотики. Я перестала с этими людьми общаться. Из тех людей, которые меня окружали, я поддерживаю общение с парой друзей, потому что верю в то, что они бросят наркотики.

— А у вас был соблазн снова вернуться к наркотикам?

— Конечно, был. Я возвращалась несколько раз, срывалась, но поборола зависимость.

— Может быть, есть какой-то универсальный совет для тех, кто пытается это сделать?

— Я бросила не только употреблять наркотики, но и перестала курить сигареты. Никакой панацеи нет. От этого зла могут помочь только квалифицированная медицинская помощь, поддержка близких и, конечно же, собственное желание.